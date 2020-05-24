快崩潰了！抓逾500隻隱翅蟲 高雄市民怒排「六六六」

高雄市民在自宅殺死超過500隻隱翅蟲，將遺體排成「六六六」罷韓密碼。（鄭春杰提供）

2020-05-24 19:24:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市上週降下暴雨，多個行政區出現淹水狀況，而雨勢停歇後天氣轉晴，隱翅蟲再度蠢蠢欲動，先前在臉書抱怨住宅出現大量隱翅蟲的高雄市民，共殺死超過500隻的隱翅蟲，將遺體排成「六六六」怒嗆市長韓國瑜。

鄭姓民眾去年在自宅發現有大量隱翅蟲出沒，通報市府處理未見起色，本月1日起屢次透過網路平台發聲，並貼出他殺死的隱翅蟲照片，希望能解決隱翅蟲害，不料情況依舊沒有改善，由於照片中的隱翅蟲數量相當驚人，因此引發各界關注。

鄭姓民眾今（24日）在臉書社團「公民割草行動」發文指出，自己實在是很想罵人，在高雄剛歷經完水患後，23日至24日一晚打死100多隻隱翅蟲，目前手上共有超過500隻隱翅蟲遺體，鄭將這些遺體排成「六六六」並怒嗆：「歡迎市府團隊到我家來求證，請問韓市長你還能做什麼？這種環境到底我還要忍受多久？」

高雄市政府先前即表示，隱翅蟲屬環境原有昆蟲，因有趨光性，夜間會群集飛向燈光處，高雄市政府農業局公布隱翅蟲懶人包圖卡，也呼籲民眾夏季蚊蟲多，夜間請緊閉紗窗及門窗，以免飛到家戶，並注意自身防護。若發現有隱翅蟲請輕輕吹走，千萬不要碰觸與拍打，避免隱翅蟲體液毒素會對皮膚產生傷害。

針對民眾反應住家附近有滋生隱翅蟲情況，市府已經要求區公所等所屬機關，針對民眾反應的區域，持續進行環境整理與宣導隱翅蟲居家防護，以維護民眾居家安全。

網友們看見這幅景象，都感到相當驚訝，在貼文底下留言「別指望屎魚了」、「把這個昏庸無恥之徒拉下來，高雄才會出頭天」、「夭壽喔，誇張到靠杯的」、「市容環境不好、雜草叢生、隱翅蟲就會越多」、「看了全身發癢」、「前陣子家裡也殺了好幾隻！」

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