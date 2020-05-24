為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

茄萣萬福宮擲筊選各會首 睽違18年王船醮典啟動

萬福宮今天上午在廟埕搭建醮壇，高規格以擲筊方式決定正副主會、主醮、主壇、主普及三官首、天燈首、黑旗官、紅旗官等人選。（記者蘇福男攝）

萬福宮今天上午在廟埕搭建醮壇，高規格以擲筊方式決定正副主會、主醮、主壇、主普及三官首、天燈首、黑旗官、紅旗官等人選。（記者蘇福男攝）

2020-05-24 16:51:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市茄萣區白砂崙地方公廟萬福宮今年底將舉辦睽違18年的王船醮典，廟方今天高規格以擲筊方式決定各會首人選，正式啟動醮典籌備工作。

王船醮典是台南、高雄、屏東沿海地區的大型獨特廟會節慶活動，高雄茄萣地方公廟白砂崙萬福宮、頂茄萣賜福宮和下茄萣金鑾宮，平均每8年至12年舉辦一次建醮活動，萬福宮早期甚至每5年啟建1次，3間廟宇每科王醮必定打造王船，且競相比較哪個庄頭的王船最大艘、最氣派拉風。

萬福宮2002年舉辦壬午科五朝王醮後，至今已有18年未再舉辦王船醮典，去年7月1名女信眾擲出立筊，經廟方擲筊請示王爺公，確認今年將舉辦庚子科五朝王醮。

武漢肺炎疫情趨緩，萬福宮今天上午在廟埕搭建醮壇，高規格以擲筊方式決定正副主會、主醮、主壇、主普，及三官首、天燈首、黑旗官、紅旗官等人選，由於儀式難得一見，廟埕擠滿看熱鬧信眾人潮。

廟會文化研究專家陳奕樑表示，此次白砂崙萬福宮的會首人選歷經兩階段產生，第一階段是開放給各界人士自由登記，由於人數不足，第二階段再由王爺公坐大轎親自邀請適當人選來擲筊，他說，會首人員是代表信眾於醮典期間執行一切祭拜儀式，除要具備財力、有熱忱，人格操守也是一大要件。

高雄市茄萣區白砂崙地方公廟萬福宮今天舉辦擲筊活動，決定各會首人選。（記者蘇福男攝）

高雄市茄萣區白砂崙地方公廟萬福宮今天舉辦擲筊活動，決定各會首人選。（記者蘇福男攝）

茄萣萬福宮今年底將舉辦睽違18年的王船醮典，廟方今天高規格以擲筊方式決定各會首人選，正式啟動醮典籌備工作。（記者蘇福男攝）

茄萣萬福宮今年底將舉辦睽違18年的王船醮典，廟方今天高規格以擲筊方式決定各會首人選，正式啟動醮典籌備工作。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
建廟150年 善化慶安宮首度舉辦王船醮祈安消災
2020-04-10 11:37

建廟150年 善化慶安宮首度舉辦王船醮祈安消災
兩度現立筊！睽違18年再辦王船醮 茄萣萬福宮展神力
2020-04-05 19:51

兩度現立筊！睽違18年再辦王船醮 茄萣萬福宮展神力
花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
小黃載客「前鎮」誤聽「茄萣」 乘車糾紛警方當和事佬
2020-02-25 17:59

小黃載客「前鎮」誤聽「茄萣」 乘車糾紛警方當和事佬

韓曾誇口打造「高雄夏威夷」 興達港攤商業績掉3成
2019-10-19 09:31

韓曾誇口打造「高雄夏威夷」 興達港攤商業績掉3成
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
高雄市今日熱門
2020-05-17 17:36

韓國瑜喊出Yes, I do一週年 台灣基進發「投票罷Yes, I do.」貼紙

2020-05-17 19:16

陳菊晚間透過臉書 宣布請辭總統府秘書長

2020-05-17 21:06

「罷韓」地下賭盤一面倒！組頭吃不消 決定退賭金...

2020-05-17 21:48

當年挺韓國瑜選市長 美濃客家大老今站出來挺罷韓

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播