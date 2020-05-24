茄萣萬福宮擲筊選各會首 睽違18年王船醮典啟動

萬福宮今天上午在廟埕搭建醮壇，高規格以擲筊方式決定正副主會、主醮、主壇、主普及三官首、天燈首、黑旗官、紅旗官等人選。（記者蘇福男攝）

2020-05-24 16:51:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市茄萣區白砂崙地方公廟萬福宮今年底將舉辦睽違18年的王船醮典，廟方今天高規格以擲筊方式決定各會首人選，正式啟動醮典籌備工作。

王船醮典是台南、高雄、屏東沿海地區的大型獨特廟會節慶活動，高雄茄萣地方公廟白砂崙萬福宮、頂茄萣賜福宮和下茄萣金鑾宮，平均每8年至12年舉辦一次建醮活動，萬福宮早期甚至每5年啟建1次，3間廟宇每科王醮必定打造王船，且競相比較哪個庄頭的王船最大艘、最氣派拉風。

萬福宮2002年舉辦壬午科五朝王醮後，至今已有18年未再舉辦王船醮典，去年7月1名女信眾擲出立筊，經廟方擲筊請示王爺公，確認今年將舉辦庚子科五朝王醮。

武漢肺炎疫情趨緩，萬福宮今天上午在廟埕搭建醮壇，高規格以擲筊方式決定正副主會、主醮、主壇、主普，及三官首、天燈首、黑旗官、紅旗官等人選，由於儀式難得一見，廟埕擠滿看熱鬧信眾人潮。

廟會文化研究專家陳奕樑表示，此次白砂崙萬福宮的會首人選歷經兩階段產生，第一階段是開放給各界人士自由登記，由於人數不足，第二階段再由王爺公坐大轎親自邀請適當人選來擲筊，他說，會首人員是代表信眾於醮典期間執行一切祭拜儀式，除要具備財力、有熱忱，人格操守也是一大要件。

高雄市茄萣區白砂崙地方公廟萬福宮今天舉辦擲筊活動，決定各會首人選。（記者蘇福男攝）

茄萣萬福宮今年底將舉辦睽違18年的王船醮典，廟方今天高規格以擲筊方式決定各會首人選，正式啟動醮典籌備工作。（記者蘇福男攝）

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