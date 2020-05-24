南化聯通管漏水 高雄16區今緊急停水影響12.6萬戶

南化聯通管漏水緊急關閉，高雄16區今緊急停水，影響12.6萬戶。（記者陳文嬋翻攝）

2020-05-24 13:52:39

首次上稿 12:53

更新時間 13:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕超大豪雨造成高市百處積淹水，高屏溪原水濁度也飆高，仰賴南化聯通管調配供水，不料屋漏偏逢連夜雨，南化聯通管今驚傳漏水，南水局改調度伏流水支援，但仍不足以供應高雄用水，高市仁武等16區今緊急停水，預計停水至今晚24時，總計影響12.6萬戶，水公司目前搶修中，將儘速恢復供水。

超大豪雨造成高市百處積淹水，高屏溪原水濁度也飆高，一度飆達11000NTU，原本仰賴南化聯通管調配供水，不料屋漏偏逢連夜雨，南化聯通管驚傳漏水。

南水局緊急關閉南化聯通管，改為調度伏流水支援，但仍不足量，造成高市仁武等16區停水，其他地區則減壓供水，預計停水到今晚24時，總計影響12.6萬戶。

水公司表示，目前已關閉南化聯通管，改由調度伏流水支援，但伏流水仍不足量，將待高屏溪原水濁度降低，以高屏溪水彌補不足的供水量，將儘速恢復高雄地區正常供水。

水公司表示，停水區域仁武區（考潭里、烏林里、八卦里、高楠里、大灣里）、楠梓區（翠屏里、瑞仁里、光輝里、莒光里、宏榮里、慶昌里、秀昌里、宏昌里、大昌里、清豐里）、橋頭區、大社區（保安里、嘉誠里）、小港區（大坪里、坪頂里）、大樹區（大社里及義大世界周邊）、岡山區、梓官區、彌陀區、鼓山區、左營區、阿蓮區、永安區、路竹區、湖內區、茄萣區及大發工業區等區域停水。

水公司說，減壓區域仁武區、楠梓區、大社區除上述停水區域外，餘里皆為水壓降低、鼓山區（裕興里、華豐里、裕豐里、明誠里、龍子里、龍水里）、鳥松區（大華里、鳥松里、夢裡里）、三民區（鼎盛里、鼎強里、鼎金里、鼎力里、鼎西里、鼎中里、灣愛里、本和里、本館里）、鳳山區、大寮區、前金區、林園區、燕巢區、三民區（部分高地區停水）及管線末端及高地區皆水壓降低。

停水消息及加水站設置地點請上台水網站查詢。

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