高雄百餘處積淹水 陳菊：相信人民會有感受

針對高雄淹水，陳菊認為人民會有感。（記者王榮祥攝）

2020-05-24 12:18:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕南部超大豪雨導致高雄百餘處積淹水、引發議論！前總統府秘書長陳菊今被問及對淹水看法，她表示，身為前任市長不便對現任市長韓國瑜有任何評論，相信人民會有感受。

陳菊指出，每次像梅雨季或颱風期間，高雄雨量都非常大，不會說在她任內不努力、現在就一切暢通。

她強調，市府各局處有一定標準的作業程序，高市府文官很優秀，她對文官很有信心，且汛期之前會有很多準備，她過去看過高市府水利單位的辛苦，相信他們的用心，也希望高雄會越來越好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法