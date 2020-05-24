為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄百餘處積淹水 陳菊：相信人民會有感受

針對高雄淹水，陳菊認為人民會有感。（記者王榮祥攝）

針對高雄淹水，陳菊認為人民會有感。（記者王榮祥攝）

2020-05-24 12:18:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕南部超大豪雨導致高雄百餘處積淹水、引發議論！前總統府秘書長陳菊今被問及對淹水看法，她表示，身為前任市長不便對現任市長韓國瑜有任何評論，相信人民會有感受。

陳菊指出，每次像梅雨季或颱風期間，高雄雨量都非常大，不會說在她任內不努力、現在就一切暢通。

她強調，市府各局處有一定標準的作業程序，高市府文官很優秀，她對文官很有信心，且汛期之前會有很多準備，她過去看過高市府水利單位的辛苦，相信他們的用心，也希望高雄會越來越好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄民進黨黨職改選 陳菊：競爭別變紛爭 全台灣都在看
2020-05-24 12:05

高雄民進黨黨職改選 陳菊：競爭別變紛爭 全台灣都在看
滯洪池奏效 里長肯定陳菊規劃
2020-05-23 05:30

滯洪池奏效 里長肯定陳菊規劃
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
公車站牌貼「高雄不淹水」 反罷韓廣告慘變罷免文宣
2020-05-23 00:50

公車站牌貼「高雄不淹水」 反罷韓廣告慘變罷免文宣
高級酸？高雄淹水照曝光 中國官媒：韓國瑜治水有成
2020-05-22 21:30

高級酸？高雄淹水照曝光 中國官媒：韓國瑜治水有成
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
睽違多年再淹水 高雄鹽埕居民狂譙「有清水溝？清頭殼幾康啦！」
2020-05-22 14:13

睽違多年再淹水 高雄鹽埕居民狂譙「有清水溝？清頭殼幾康啦！」
蘇嘉全：以陳菊為榜樣，扮演好幕僚長角色
2020-05-20 19:13

蘇嘉全：以陳菊為榜樣，扮演好幕僚長角色
高雄市今日熱門
2020-05-17 14:32

「阿舅要回來了」 高雄出現奇怪廣告標語

2020-05-17 15:09

總統府遭駭引資安疑慮 陳柏惟︰修法賦予情報機關情蒐權力

2020-05-17 15:02

國中少女line叫「北鼻」 他誤認情侶吻嘴2秒賠25萬還遭判刑

2020-05-17 16:29

獨家》諷刺！「國瑜樹」被掛上罷韓黃絲帶 公所急派人拆除

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播