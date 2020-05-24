20萬支花朵排排站 高雄愛河畔花卉藝術展登場

109年「花現美好 綻放幸福」花卉推廣活動，即日起在愛河兩岸登場。（記者王榮祥翻攝）

2020-05-24 08:34:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕後疫情時代，高市拚觀光，5月23日起至6月7日，一連16天在愛河兩岸推出花卉裝置藝術展，以20萬支美麗花朵打造，為南部花農紓困，展現台灣人在疫情下堅韌、溫柔、寬容的一面，再造愛河打卡新熱點。

109年「花現美好 綻放幸福」花卉推廣活動，由農糧署指導，中華文心蘭產銷發展協會主辦，高雄市觀光局協辦，本週在愛河畔開幕。

高市觀光局長邱俊龍指出，這是後疫情時代，高雄大型觀光活動第一彈，地點選在高雄的母親之河愛河，就是因為高市觀光局一年來全力打造愛河，已把人流再次帶回愛河周邊。

他細數這一年愛河巨大轉變，包括河東白色戀人貨櫃屋、河西文創餐車市集，還有愛河水舞和愛之鯨，現在更加入本次為期16天的活動，在愛河兩岸布置6大花卉藝術，相信會帶來更多的觀光客。

邱俊龍表示，本活動除為期16天、由20萬支美麗花朵打造的裝置藝術展， 5月30日週六、31日週日2天，在愛河河西高雄橋至中正橋間，更聚集了高質感的餐車市集、花市、型農市集，讓全國民眾來到高雄愛河畔賞景玩樂，度過悠閒的初夏五月天。

邱俊龍也不忘促銷高市振興國旅方案，包括9大觀光旅館的「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚，歡迎讓國內旅客在疫情後，國內旅遊首選高雄。

109年「花現美好 綻放幸福」花卉推廣活動，即日起在愛河兩岸舉行。（記者王榮祥翻攝）

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