大豪雨造成水稻倒伏 農業局將以災害價收購

高市農業局長吳芳銘至美濃水稻田視察倒伏狀況。（記者許麗娟攝）

2020-05-23 17:43:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄昨天降下持續不斷的滂沱大雨，造成美濃地區正值採收期的水稻嚴重倒伏受損，高雄市農業局長吳芳銘今天下午至美濃視察受災的水稻田與香瓜田，表示全市災損約82萬元、受害面積約72公頃，其中稻米佔66.5公頃，若無發霉腐爛，將以災害價格受購彌補農民損失。

吳芳銘至美濃中壇一帶視察遭大雨襲擊而倒伏的水稻田，發現泡水的稻穗已略有發芽的狀況，已與農糧署聯絡，只要稻米略有發芽，但沒有腐爛或發霉，包括公糧或非公糧的餘糧收購等，會以災害價格收購，稉稻公糧每公斤22元、非公糧每公斤20.6元，預估每公頃最多可收購6500公斤。

至於農民反應倒伏的稻穗因難以收割怕等不到收割機，吳芳銘呼籲，目前全台收割範圍都還在高屏，請農民趕快至相關平台登記以做調動。

隨後吳芳銘也至附近的溫室香瓜視察，宋姓瓜農表示，瓜園位置較低窪，過去大雨常見淹水，但從來沒像這次這麼嚴重，持續大雨讓瓜園淹水快到膝蓋，約2000株瓜藤泡了1天1夜的水，現在很多開始枯萎死掉，預估會死近7成，損失相當慘重。

吳芳銘提醒，瓜果類及短期葉菜類需注意大雨後加強田間排水，注意軟腐病、疫病及露菌病的發生。

至今天上午為止，農業局收到各公所的統計，全市的災損為81萬9千元、受害面積約72公頃，主要以稻米為中，有66.5公頃，損害程度11%；其次為不結球白菜，受害面積共3公頃，損害程度10%；其他葉菜受害面積共2.8公頃，損害程度7%，吳芳銘說，梓官也有傳出在葉菜類至少40公頃災損，因水災會有遲發性農損，會持續請公所主動查報，也請農民也盡快跟公所回報。

至於這次災損是否造成市場菜價上揚？吳芳銘回應，葉菜類、根莖類原本就有冷藏，可適時釋出穩定價格，目前批發市場價格沒有大幅提高，而是平穩在區間浮動，農業局也會密切注意，同時提醒農民，大雨過後需做好田間管理，如落果應趕快移除，以減少後續災害發生。

吳芳銘視察美濃淹水的溫室香瓜園。（記者許麗娟攝）

宋姓瓜農表示，從來沒有像這次這樣淹水超過1天1夜，因根莖開始腐爛，估計將死7成。（記者許麗娟攝）

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