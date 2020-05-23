昨稱修好1萬破洞今更正為236處 高市議員酸「韓式治水」

韓國瑜聲稱治水數據變動，民進黨高市議員邱俊憲質疑韓式治水像月亮，初一十五不一樣。（記者王榮祥翻攝）

2020-05-23 16:45:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨視察神農路時，對外說1萬500個箱涵破洞已全部補完，今天卻被官員更正是236處，今天韓誇口積淹水119處1天內退去，但昨天水利局統計為129處，民進黨高市議員邱俊憲酸說，韓式治水像月亮、初一十五不一樣。

邱俊憲指出，1萬個洞之前就已被戳破是國瑜謊言，需要修補的其實只有236處，但他仍是誇口說他修好了1萬多個破洞。今天，市府自己打臉韓國瑜，發新聞稿說今年5月修好的只有236處，根本就沒有韓國瑜昨天說的事情。

邱俊憲進一步表示，今天韓又誇口昨天積淹水119處一天內退去，但昨天水利局統計明明就是129處積淹水，連高雄哪邊有積水、淹水數量位置都不一致了，韓市府是要如何有效治水呢？也難怪韓的不淹水承諾，變成吹捧自己水退的很快，這樣怎能真正改善高雄的排水問題呢？

他感慨，怪不得人家說：韓式治水像月亮、初一十五不一樣！

針對邱俊憲質疑高市箱涵破洞和積淹水處數據，高市府說明，之前水利局統計有263處雨水下水道破損，因破損程度達安全顧慮，因此從去年開始積極修復，到今年5月全數修復完畢；接下來將針對另外900多處破損較小的箱涵持續修繕，目前統計所有待修補的箱涵破洞共1萬500處。

另外，水利局第一時間接獲民眾電話及1999專線反應外界積淹水情形，初步統計為129件，待歸納彙整後剔除重複案件，總計數字確認為119件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法