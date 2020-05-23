鹽埕區抽水機連兩次故障 韓國瑜：若是人的問題就必須處分

高雄市長韓國瑜今在防災會議上要求找出鹽埕區抽水機連2次故障的原因，如果有人的因素就必須處分。（圖高市府提供）

2020-05-23 11:47:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今在防災會議上要求找出鹽埕區抽水機連2次故障的原因，「到底出了什麼問題？有沒有人的問題？如果有就必須處分」，如果是機器故障，這也要查，而不是稀里呼嚕混過去，下次就忘了，只靠天吃飯。

豪雨炸南台灣，造成高雄市119處積淹水。韓國瑜今在防災會議要求各區公所下週提出檢討報告，要求檢討1年多來，花了這麼多的錢、這麼多時間，各區淹水改善情形，各區淹水情況與過去有何差別？如果都一樣，代表一整年都沒有效果，如果有改善，改善的地方在哪裡？如果情況更惡劣，為何情況更差？這要大家虛心檢討，不要有先入為主的觀念，要很冷靜、很科學的檢討。

韓國瑜說，如果經比較後，幾個指標確實有進步，退水的速度更快，幾個積水點不再淹水了，抽水機故障率沒有那麼高，就可以確認努力的方向是對的，但如果根本沒有改善，就需要抓緊檢討。

韓國瑜表示，對於七賢路抽水機故障，要拜託管抽水機的去了解，過去什麼狀態下吸到葉子會故障？還是過去從來沒有故障，還是偶爾或多年才故障一次。

韓國瑜說，「為何七賢路這次突然2次故障？」如果每次都故障，可能是機器的問題，還是市府買的機器會故障，中央經濟部水利署買的機器都不會故障，要去了解問題。

他說，下大雨淹水，對老百姓財產、安全威脅太大了，或是要去了解世界上有沒有永遠不會故障的抽水機，如果沒有？那麼哪一種故障率比較少？「為何在緊要關頭，養兵千日用在一朝，緊要關頭連續故障2次，到底出了什麼問題？有沒有人的問題，如果有就必須處分」。

韓國瑜強調，「如果是機器故障，為何別人的機器不故障，你的機器會故障」，這一定要查，而不是稀里呼嚕混過去，下次就忘了，靠天吃飯，不故障是運氣好、故障是運氣不好，這樣做事太不科學，請水利局要全面去查。

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