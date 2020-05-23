探訪原生動植物還能飛越叢林 高雄內門觀光休閒園區明年動工

內門觀光休閒園區將結合與遊客互動的動植物生態。此為設計模擬圖。（高雄市觀光局提供）

2020-05-23 10:40:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕歷經5年評估規畫的高雄內門觀光休閒園區，預計明年暑假後動工，第一期園區111年底完工，112年底全園區開放啟用，園區將結合原生植物、動物、水鳥生態與休閒遊憩等體驗設施。

內門觀光休閒園區經歷5年漫長的用地變更與環境影響評估及水土保持審查程序 ，103年選定於內門紫竹寺南端興建，面積約11.5公頃，因園區目前用地編定為農牧用地和林業用地，因此觀光局著手辦理園區用地變更作業，陸續取得「水土保持規劃書」、「環境影響說明書」及內政部核發園區開發計畫許可。

高雄市觀光局長邱俊龍指出，依內政部對園區開發許可附帶條件，需先完成主要聯外道路、橋樑始得辦理用地變更，工務局新建工程處於108年9月動工興建園區主要聯外道路，觀光局則同步展開園區工程設計及委外營運招商工作，工程與設計預定在明年4月底完工，同年9月園區工程開工，至112年12月全區完工。

高雄市政府觀光局昨日舉辦內門觀光休閒園區設計地方說明會，邀請內門在地民意代表及全區18里里長、實踐大學、旗山、田寮、杉林等區公所參加，說明未來開發期程與願景，開發後將可使內門南接田寮月世界，東抵旗山、美濃區，成為「東高慢食旅」旅遊軸帶最具特色景點之一。

內門觀光休閒園區由觀光局委由黃苑景觀設計顧問公司與九典聯合建築師事務所合作辦理內門觀光休閒園區新建工程設計，園區包括三大特色，一為結合「溫和動物區」與「熱帶雨林區」，提供遊客與動物互動體驗；其二將與財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會合作，設置全台首一的「原生植物區」，復育原生樹種，結合原生動物區、水鳥生態區，營造原生動植物生態秘境。

園區第三大特色為利用現地特有的高低起伏地形，引入飛越叢林單點式體驗設施和林間露營設施，提供遊客多樣性遊憩體驗，並與實踐大學高雄校區合作發展原野射箭等極限活動結合，發展成指標型觀光建設。

內門觀光休閒園區設計模擬圖。（高雄市觀光局提供）

高市觀光局昨在內門召開內門觀光休閒園區說明會。（記者許麗娟翻攝）

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