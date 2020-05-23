高雄豪雨有119個積淹點 韓國瑜：將改善鹽埕、右昌抽水

高雄市長韓國瑜（左）今上午主持一級災害應變會議，他表示，全市119個積淹水點已全退水完畢，為改善鹽埕區淹水問題，1年內增設一座抽水站。（記者方志賢攝）

2020-05-23 10:17:32

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市區昨降下大豪雨，造成全市119處積淹水，市長韓國瑜今上午主持一級災害應變會議後表示，淹水點已全退水完畢，對於鹽埕區抽水機在緊要關頭故障，要求找出改善辦法，他也決定鹽埕區1年內增設1座抽水站，另右昌也要再加2座抽水機，從原本4座變成6座。

韓國瑜表示，這一次0519豪大雨，全高雄市119處淹水點，不到1天時間全部都退水完畢。「而高市府治水理念是老天爺下多少水、下多少雨，我們沒辦法控制，但退水速度快，就是我們要努力的方向」，所以119個積淹水點今早已全退水完畢。

韓國瑜說，有些部份仍需繼續加強，例如鹽埕區抽水機故障，必須要科學、冷靜下來思考，「這樣的一個抽水機將來有什麼辦法改善？」鹽埕區這次淹水有2種顏色，一是清水、另一種黃色水，這代表抽水機在抽水的時候有一些泥巴、小石子，導致抽水機在緊要關頭時故障。

韓國瑜強調，重點是在緊要關頭抽水機不可以發生故障，這是應該要檢討的地方，他說昨天也去右昌、鹽埕及其他地區，好幾個住戶他直接進去了，「看到很多善良的民眾，滿臉無奈的問市長為何每年都淹水？」讓他心很酸，他覺得一個政府如果連這些基本工作都沒有辦法做好，這個政府真的是要檢討，他向右昌地區保證，下個月同時會再加2兩座抽水機，加上原本4座，變成6座。

韓國瑜強調，鹽埕民眾也說當地每年都淹水，根本改善辦法是鹽埕地區要再增加1座抽水站，預計1年時間完成，而去年永安區淹水到膝蓋，永安區長今也報告淹水已退掉，有些地區一直在進步，也看見其進步，但也有些地方需要檢討、改進。

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