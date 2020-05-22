為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

陳其邁晚間趕回高雄視察 網友：真正的市長回來了

行政院副院長陳其邁晚間趕回高雄視察。（擷取自陳其邁臉書）

行政院副院長陳其邁晚間趕回高雄視察。（擷取自陳其邁臉書）

2020-05-22 23:56:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕豪大雨狂炸南台灣，高雄多處路段出現積淹水情形，行政院副院長陳其邁晚間特別趕來台南、高雄視察，網友感動地說：「真正的市長回來了！」

今天豪大雨造成高雄市鹽埕區、左營區、楠梓區、仁武區、大社區等多個行政區出現大面積積水及淹水，外界一度質疑高雄市長韓國瑜上午神隱，直到近午市府才發布照片及影片，強調韓市長一早就去視察。

行政院副院長陳其邁今天也很忙，他深夜透過臉書表示，看到雷達圖上代表強降雨的大紅色區塊，不斷往台南、高雄移入，不少鄉親、農漁民，也告訴他災情及農作物受損情形。因此今天傍晚會議一結束，他就趕到台南、高雄。

陳其邁今晚8點抵達台南，先瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水，允諾從前瞻基礎建設補助4500萬元，改善善化區茄拔聚落每逢颱風豪雨常有的區域性淹水情形。

晚上9點半，陳其邁趕回高雄，來到典寶溪排水視察D區滯洪池工程。他表示，該工程中央在2018年全額補助8500萬元，已在去年10月中旬完工啟用，最大蓄洪量可達25萬噸，並已有效調控典寶溪主幹線洪峰水位，改善下游各支線排洪困難問題，以及橋頭芋寮里和梓官中崙等里的淹水問題。

在立委邱志偉持續向中央爭取下，行政院也已核定第2期工程經費7000萬元，完工後可再增加25萬噸蓄洪空間。

晚間10點半，陳其邁馬不停蹄趕到大寮區的拷潭及林園排水，目前正辦理前瞻基礎計畫，包含左右護岸整治工程，總經費7.9億元，他認為將可有效改善大寮地區的淹水問題。

網友紛紛感性留言說：「看到你回到高雄，好安心」、「真正的市長回來了」、「那個永遠會為高雄撐傘的邁邁 回來了，辛苦了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜上午缺席豪雨應變會議去勘災 高閔琳：只到10分鐘
2020-05-22 22:46

韓國瑜上午缺席豪雨應變會議去勘災 高閔琳：只到10分鐘
高雄市茂林、桃源、那瑪夏區 23日繼續停班停課
2020-05-22 21:55

高雄市茂林、桃源、那瑪夏區 23日繼續停班停課
Ella上課重口味 大聊私密事好享受

Ella上課重口味 大聊私密事好享受
高級酸？高雄淹水照曝光 中國官媒：韓國瑜治水有成
2020-05-22 21:30

高級酸？高雄淹水照曝光 中國官媒：韓國瑜治水有成
最強雨帶恰巧停留！鄭明典1張圖解釋暴雨狂炸高屏
2020-05-22 20:32

最強雨帶恰巧停留！鄭明典1張圖解釋暴雨狂炸高屏
投資新手翻身趁現在

投資新手翻身趁現在
天雨撈魚趣！高雄路邊積水坑出現小魚 網友笑喊：令人羨慕
2020-05-22 20:07

天雨撈魚趣！高雄路邊積水坑出現小魚 網友笑喊：令人羨慕
高雄市今日熱門
2020-05-16 05:30

千歲農做產銷履歷 陳吉仲親嘗玉荷包

2020-05-16 05:30

8千住7晚 高雄3公會拚國旅不手軟

2020-05-16 05:30

高雄議會開議 韓與罷韓黃絲帶同場

2020-05-16 05:30

《觀察筆記》做自己

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播