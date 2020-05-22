陳其邁晚間趕回高雄視察 網友：真正的市長回來了

行政院副院長陳其邁晚間趕回高雄視察。（擷取自陳其邁臉書）

2020-05-22 23:56:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕豪大雨狂炸南台灣，高雄多處路段出現積淹水情形，行政院副院長陳其邁晚間特別趕來台南、高雄視察，網友感動地說：「真正的市長回來了！」

今天豪大雨造成高雄市鹽埕區、左營區、楠梓區、仁武區、大社區等多個行政區出現大面積積水及淹水，外界一度質疑高雄市長韓國瑜上午神隱，直到近午市府才發布照片及影片，強調韓市長一早就去視察。

行政院副院長陳其邁今天也很忙，他深夜透過臉書表示，看到雷達圖上代表強降雨的大紅色區塊，不斷往台南、高雄移入，不少鄉親、農漁民，也告訴他災情及農作物受損情形。因此今天傍晚會議一結束，他就趕到台南、高雄。

陳其邁今晚8點抵達台南，先瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水，允諾從前瞻基礎建設補助4500萬元，改善善化區茄拔聚落每逢颱風豪雨常有的區域性淹水情形。

晚上9點半，陳其邁趕回高雄，來到典寶溪排水視察D區滯洪池工程。他表示，該工程中央在2018年全額補助8500萬元，已在去年10月中旬完工啟用，最大蓄洪量可達25萬噸，並已有效調控典寶溪主幹線洪峰水位，改善下游各支線排洪困難問題，以及橋頭芋寮里和梓官中崙等里的淹水問題。

在立委邱志偉持續向中央爭取下，行政院也已核定第2期工程經費7000萬元，完工後可再增加25萬噸蓄洪空間。

晚間10點半，陳其邁馬不停蹄趕到大寮區的拷潭及林園排水，目前正辦理前瞻基礎計畫，包含左右護岸整治工程，總經費7.9億元，他認為將可有效改善大寮地區的淹水問題。

網友紛紛感性留言說：「看到你回到高雄，好安心」、「真正的市長回來了」、「那個永遠會為高雄撐傘的邁邁 回來了，辛苦了。」

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