暴雨狂炸高雄釀災！網友自製成語「水積無瑜」轟韓國瑜

網友製作成語諷刺韓國瑜誇口能解決淹水問題，但事隔一年大雨來照樣淹水。（圖取自台灣迷因臉書社團）

2020-05-24 17:55:23

〔即時新聞／綜合報導〕適逢西南氣流與滯留鋒面影響，高雄市22日各區降下暴雨，使市長韓國瑜多次強調的「水溝通」政績不攻自破，有臉書粉專小編對此創造成語「水積無瑜」加以砲轟，獲得廣大網友贊同。

高雄市22日降下暴雨，多個行政區道路變成水鄉澤國，隨處可見汽車、機車「陸上行舟」的慘況，更有駕駛人因積水太深車輛拋錨，高雄民眾回憶起市長韓國瑜多次宣稱「水溝通」，均在網路上罵翻天，其他縣市的網友見到畫面更直呼「還好他落選總統」。

臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」今天創造成語「水積無瑜」，意思是「誇口自己能力多好，一定能解決別人做不到的問題，結果自己做了只是變更爛，到最後輪到自己等著被解決。」例句為「韓國瑜口口聲聲說自己防淹水多行，結果過了一年高雄還是照淹，韓粉還說是小積水，剛好他快被罷免了，真是水積無瑜。」

該臉書粉專小編嘲諷：「不要小看他，他這十六個月來喝的水，比你想像中的還要多。」網友們也留言指出「淹水的鄉親再等一下，韓導就來巡田水了」、「韓國瑜大概最希望這場雨下到6/6吧」、「這是高雄威尼斯，韓導要補償沒有迪士尼」、「他比你想像的還要飽」。

台灣迷因臉書全文（已獲授權）

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