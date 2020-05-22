高雄鳳荔季5/30登場 鳳梨限量每顆只要10元

大樹區各界攜手行銷農特產。（記者洪臣宏攝）

2020-05-22 20:03:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄玉荷包上市，大樹區公所將於5月30日在舊鐵橋濕地生態公園舉辦「高雄鳳荔季-大樹活荔旺」，現場好康大放送，鳳梨限量每顆10元、玉荷包3斤裝每盒100元，還可摸彩最大獎42吋電視。

大樹區長汪小芬、市議員吳利成、大樹區里長聯誼會主席吳進雄及多位里長，今天連袂參加「高雄鳳荔季-大樹活荔旺」宣傳活動，希望為大樹農特產打響名號。

高雄市荔枝種植面積達3100公頃，面積及產量均全國第一，去年受暖冬影響玉荷包結果率僅3成。汪小芬說，大樹區玉荷包栽種面積約1800公頃，今年著果率約6成，預計收穫量可達1萬5千公噸，希望藉由高雄鳳荔季行銷，增加農民收入。

活動內容除社區社團展現活力，並規劃趣味競賽、摸彩活動等，展售區設有農特產展售及百味市集，除了玉荷包、鳳梨，還有高雄市其他地區農特產品與在地美食。

現場安排特價品嚐，鳳梨限量（暫定100顆）每顆10元大放送，玉荷包3斤裝每盒100元（暫定10盒），若氣氛熱烈還會加碼，凡在農特產品區消費滿100元即可參加摸彩，最大獎42吋電視。

另規劃「雄愛高雄暖心做公益」玉荷包公益拍賣及禮盒捐贈活動，拍賣所得將捐助區公所辦理老人送餐服務，公所結合企業購買玉荷包禮盒，贈送喜憨兒團體品嚐。活動資訊可上「高雄市大樹區公所」網站，或電洽（07）651-2003查詢。

玉荷包上市。（記者洪臣宏攝）

大樹區盛產鳳梨。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法