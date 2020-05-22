雨炸高雄多處積水 韓國瑜自認退水速度比往年快

韓國瑜視察神農路工地，了解退水狀況。（記者洪臣宏攝）

2020-05-22 17:23:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕豪雨狂炸高雄一整天，傳出多處積水，高雄市長韓國瑜馬不停蹄勘查，面對積水問題他暗諷前朝說，退水速度才是努力真本領，今天水退的比往年快，他同時發下豪語，高雄市淹水幾十年了，他將在2年半到3年徹底解決水患。

韓國瑜去年曾進入鳥松區神農路地下箱涵視察清淤作業，去年7月18日在臉書談及此事，還稱畫面可說是相當震撼，他更說「清疏工作是我們的良心」，將此列為治績，未料神農路、水管路口上午8時起，陸續發生2次積水，韓國瑜下午3時特地前往視察。

水利局簡報指出，該處正進行神農路、水管路（西側）路面墊高工程，總經費1663萬元，預計將神農路墊高57公分，施作長度300公尺，目前進度為37%，預計9月底完工，屆時可舒緩積水情況。

韓國瑜受訪時強調，退水速度才是市政府努力的真功夫、真本領，今天已經視察7個淹水點，包括法院滯洪池、澄清路、右昌、鳳仁路、仁武曹公圳等，他特別問了當地民眾退水速度，大致上都比往年還要快，高雄市淹水幾十年了，希望2年半到3年徹底解決水患。

他還說，迄本月已完成1萬500個箱涵破洞修補，側溝清理近4000公里，希望未來高雄市民永遠免於淹水之苦，而在這段2年半到3年時間，若遇上急降雨，難免會淹水，希望大家忍耐，市政府會盡力去做。

他冒雨勘查了神農路工地退水狀況，針對外界質疑清淤破功，他說，退水速度比以前都還要快，清淤已經有效果了。

韓國瑜聽取水利局神農路墊高工程簡報。（記者洪臣宏攝）

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