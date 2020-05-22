旗山土石沖落路面 居民怨：今年沒有機具坐鎮

大水沖至旗南二路公路上。（記者許麗娟攝）

2020-05-22 17:37:03

［記者許麗娟／高雄報導］高雄旗山區台29線旗南二路75公里處，下午2點左右發生土石沿著排水溝沖到公路上，像條小河穿越過省道，民眾還自行拿著剷子將土石清往路邊，以免行車經過駛打到發生危險，居民說，「這裡每次大豪雨都會發生，但往年都有機具和人員坐鎮，今年都沒有。

下雨旗山下起強降雨，約2點時旗山往大樹方向的旗南二路附近山坡，大水沖落大石、樹枝等沿著排水溝衝至公路路面，附近居民說，當時鐵門有拉下，突然聽到石頭打到鐵門「碰」一聲，發現是土石沖了下來，又被車子打進家裡，還好鐵門有拉下。

民眾說，八八風災時，後山的土石有衝進家中，而且水淹到大腿，後來做了防土牆後，情況已有改善，以前是更大的土石，現在只是小土石，不過，過去為了防災，在大豪雨時都會有山貓（小型鏟土車）、排水機具和一班人員坐陣處理石頭，今年完全沒有，也已叫里長、議員前來處理。

旗山地區因下午大雨不斷，造成路面多處積水，旗山分局表示，旗甲路一段（旗甲加油）前至六張犁路口，因雨勢大與二旁排水溝堵塞使道路面積水路；廣福里廣吉路、旗屏二路口雨勢大，水位暴漲使路面積水；延平一路與民生街路口（高雄客運北站）前因雨勢大與排水溝堵塞積水；美濃地區吉和里中正路三段與下九寮路口也因雨勢大水位暴漲道路路面積水，不過都只影響通行，無人員傷亡。

美濃區吉和里中正路三段與下九寮路口因大水水位暴漲，目前淹水禁止通行。（記者許麗娟攝）

高雄客運北站延平一路與民生街路口排水溝堵住而淹水。（記者許麗娟翻攝）

廣福里廣吉路、旗屏二路口因水位暴漲暫時封路。（記者許麗娟翻攝）

大水將土石、樹枝沿著排水溝沖下來，一旁的產業道路也成了小河。（記者許麗娟攝）

民眾拿著剷子將四散的土石堆集中。（記者許麗娟攝）

旗山區旗南二路75公里處，發生土石沖落至路面。（記者許麗娟攝）

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