雨炸高雄！高市府災害應變中心一級開設 韓國瑜5點半主持會議

高雄市區降下劇烈豪雨，圖為前鎮區降雨情形。（記者黃旭磊攝）

2020-05-22 16:58:16

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市下午3點半後降下劇烈豪雨，為此，市長韓國瑜下午4點半宣布災害應變從二級提升到一級，傍晚5點半將坐鎮高雄市災害應變中心調度防災作業。

韓國瑜今天上午起，馬不停蹄巡視三民區澄清及澄和路、楠梓區右昌街與興昌里、鳥松區神農路、鹽埕區七賢三路與興華街口，而市府昨晚開設二級豪雨災害應變中心，先由副市長李四川坐鎮指揮，再升級到一級應變，由韓國瑜調度救災勤務。

高雄輕軌在大雨中行駛。（記者黃旭磊攝）

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