罷韓團體訴求免於恐懼投票 橋檢：確保投票順利完成

罷免高雄市長韓國瑜行動領銜人陳冠榮，今天下午拜會橋頭地檢署。（記者蔡清華攝）

2020-05-22 16:32:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕罷免高雄市長韓國瑜行動領銜人陳冠榮，今天下午拜會橋頭地檢署檢察長洪信旭提出「免於恐懼投票」等四大請求，橋檢會後表示，已召開 「 罷免投票違法查察策略會議 」將會全力確保罷免案投票的順利完成。

陳冠榮今天下午由立委劉世芳陪同拜會橋頭地檢署檢察長洪信旭，會談過程並未對外公開，會後陳冠榮表示，「免於恐懼的自由，是普世的價值，也是我國立憲所保障。」請求檢察長，能發揮法治的力量，希望確保免於目前正在高雄蔓延的投票恐懼。

四項請求包括：

一、請發正式新聞稿全面宣導守法觀念，嚴正導正可能觸法的妨礙投票行為。

二、請檢察官、調查員到各投開票所巡察，若有個案發生立即制止及偵辦。讓選民可以安心、不受威脅的去投票。縱使只有少數或甚至沒有檢察官到現場巡察，法務部對此宣誓即可達到一定的嚇阻作用。

三、呼籲所有公務員依法行政，每一筆選舉人名冊皆要留下調閱紀錄，不可私自整理提供給市府高層，否則違法。市民尤其是公務員及學校校長老師害怕被做記號。

四、對於警政署，我們會訴求投開票所警力要律定增加。原本是一投開票所內部配置一位警力，但因應監視及聚眾問題，希望投開票所外面也要有一位警力，呼籲大家投票期間，不要在投票所外面聚集監視錄影。

橋檢表示，檢察官將於罷免投票前一日及投票當日進駐各分局，主動迅速偵辦妨害罷免投票之不法案件。

橋檢已召開「 罷免投票違法查察策略會議」，針對影響罷免投票以及罷免投票日可能發生的違法情狀，研擬因應對策，確保罷免案投票的順利完成。

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