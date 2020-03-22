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高雄空品不良到清明節 防疫外出透氣最好選傍晚

高市因季節交替，風場變換頻繁，擴散條件變差，一連2天出現「紅害」。（記者陳文嬋攝）

高市因季節交替，風場變換頻繁，擴散條件變差，一連2天出現「紅害」。（記者陳文嬋攝）

2020-03-23 00:02:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市因季節交替，風場變換頻繁，擴散條件變差，一連2天出現「紅害」，環保局預估清明節過後才會好轉，已與教育局建立機制，每天2度警示學校應變；正值武漢肺炎疫情延燒，民眾外出透氣最好選傍晚時段，空品較好也能兼顧防疫。

環保局原本預期3月風場轉偏南風，空氣品質可望改善，但實際風場狀況不如預期，高雄吹東南風或西風，且風速偏弱，導致擴散條件不佳，境內污染物由北往南累積，造成近1個月來空品不佳。

依據環保署空品測站AQI指標，高市10天來三度出現「紅害」，21日前金及前鎮區是「紅害」，22日大寮區是「紅害」，一連2天出現「紅害」，其餘測站均為橘色等級，主要污染物是PM2.5。

環保局表示，本周是今年以來空品最差的日子，預估要到清明節過後，才會逐漸好轉，正值武漢肺炎防疫之際，民眾外出透氣、運動，盡量選擇傍晚時段，大約下午4時至晚上10時，其餘時段外出記得戴口罩。

環保局說，中午過後氣溫升高，帶動上升氣流變強，引進海風吹拂，空品會稍緩解，大約下午4時過後，有機會轉為普通等級，但入夜後改吹陸風，空品又會轉差。

環保局已與教育局建立機制，每天上午8時及中午12時30分，2度警示學校升空污旗，空品橘色會減少敏感族群學生戶外活動，若上體育課會從高耗氧改為走路或慢跑，身體不適學生留在室內或到陰涼處休息。

教育局說，空品「紅害」會請學校避免讓學生長時間戶外劇烈運動，考量戶外活動改為室內活動，或是調整延期舉辦；體育課原本在操場上課，改到風雨球場或活動中心上課，避免學生曝曬在陽光下。

環保局每天傍晚會根據隔日空品預報，要求41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者提前應變，透過降載、減排，減少污染排放量，並啟動跨局處空品不良應變機制，要求興達電廠燃煤機組維持停機一半、其餘機組減煤至6成5以下。

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