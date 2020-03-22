日軍古坑道「水龍洞」居然乾涸 文史工作者得以一窺堂奧

「水龍洞」洞口外興建灌溉渠道，足見水源豐沛。（記者洪臣宏翻攝）

2020-03-22 20:20:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區日軍古坑道「水龍洞」長年流水奔洩，洞外被興建灌溉渠道引水耕作，怪異的是，水龍洞近日突然乾涸，得以入內一窺堂奧。文史工作者戴健城說，其內部構造與其它坑道大異其趣，值得探索。

日軍隧道難得乾涸，吸引文史人士入內探索。（記者洪臣宏翻攝）

74歲戴健城從年輕就在鳳山丘陵踏查，早就發現這處日軍古坑道長期有水，他說，雨季時水流量非常大，至少半世紀前就有人接數條大水管引水灌溉，後來興建水泥灌溉溝渠，這也是駱駝山唯一長年有水的日軍坑道，因而私下取名為「水龍洞」。

關懷地方文史人士準備進入「水龍洞」探索。（記者洪臣宏翻攝）

水龍洞坑道在潭頭山，北距潭頭山砲台、南距龍蟠洞出口各約400公尺，戴健城研判，坑道上方就是「鳳山縣采訪冊」記載，被列入鳳山十三勝之一的「仙人跡」，現在已成了墓區，「仙人趾印」消失半世紀，不過凹陷山溝仍在，加上地下水層較淺，成了水流匯集之處，水龍洞像被打開的水龍頭終年湧出，今年乾涸可能與旱象有關。

「水龍洞」難得乾涸，得以入內一窺堂奧。（記者洪臣宏翻攝）

旱季期間，水龍洞也是積水泥濘不堪，無法進入，戴健城日前率隊踏查時，意外發現水龍洞乾涸且乾燥，生平首度進入並往前推進了約50公尺，後因安全理由退出，但也看到了日軍坑道不同風貌。

探索人員蹲在洞口打量，沒有貿然進入。（記者洪臣宏翻攝）

他說，目前發現的日軍坑道內大多有旁門、砲台、機槍堡等水泥建築，但水龍洞除了開鑿痕跡，完全不見任何軍事設施，究竟是未及完成或另有用途，且通往何處？將擇期探勘期能解開謎團。

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