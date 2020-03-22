為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

日軍古坑道「水龍洞」居然乾涸 文史工作者得以一窺堂奧

「水龍洞」洞口外興建灌溉渠道，足見水源豐沛。（記者洪臣宏翻攝）

「水龍洞」洞口外興建灌溉渠道，足見水源豐沛。（記者洪臣宏翻攝）

2020-03-22 20:20:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區日軍古坑道「水龍洞」長年流水奔洩，洞外被興建灌溉渠道引水耕作，怪異的是，水龍洞近日突然乾涸，得以入內一窺堂奧。文史工作者戴健城說，其內部構造與其它坑道大異其趣，值得探索。

日軍隧道難得乾涸，吸引文史人士入內探索。（記者洪臣宏翻攝）

日軍隧道難得乾涸，吸引文史人士入內探索。（記者洪臣宏翻攝）

74歲戴健城從年輕就在鳳山丘陵踏查，早就發現這處日軍古坑道長期有水，他說，雨季時水流量非常大，至少半世紀前就有人接數條大水管引水灌溉，後來興建水泥灌溉溝渠，這也是駱駝山唯一長年有水的日軍坑道，因而私下取名為「水龍洞」。

關懷地方文史人士準備進入「水龍洞」探索。（記者洪臣宏翻攝）

關懷地方文史人士準備進入「水龍洞」探索。（記者洪臣宏翻攝）

水龍洞坑道在潭頭山，北距潭頭山砲台、南距龍蟠洞出口各約400公尺，戴健城研判，坑道上方就是「鳳山縣采訪冊」記載，被列入鳳山十三勝之一的「仙人跡」，現在已成了墓區，「仙人趾印」消失半世紀，不過凹陷山溝仍在，加上地下水層較淺，成了水流匯集之處，水龍洞像被打開的水龍頭終年湧出，今年乾涸可能與旱象有關。

「水龍洞」難得乾涸，得以入內一窺堂奧。（記者洪臣宏翻攝）

「水龍洞」難得乾涸，得以入內一窺堂奧。（記者洪臣宏翻攝）

旱季期間，水龍洞也是積水泥濘不堪，無法進入，戴健城日前率隊踏查時，意外發現水龍洞乾涸且乾燥，生平首度進入並往前推進了約50公尺，後因安全理由退出，但也看到了日軍坑道不同風貌。

探索人員蹲在洞口打量，沒有貿然進入。（記者洪臣宏翻攝）

探索人員蹲在洞口打量，沒有貿然進入。（記者洪臣宏翻攝）

他說，目前發現的日軍坑道內大多有旁門、砲台、機槍堡等水泥建築，但水龍洞除了開鑿痕跡，完全不見任何軍事設施，究竟是未及完成或另有用途，且通往何處？將擇期探勘期能解開謎團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
龍蟠洞內與龜殼花擦身而過 遊客驚：牠們不用冬眠嗎？
2020-01-21 17:20

龍蟠洞內與龜殼花擦身而過 遊客驚：牠們不用冬眠嗎？
揭開清水鬼洞神秘面紗！16日重開放
2019-04-07 11:23

揭開清水鬼洞神秘面紗！16日重開放
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
如巨蟒匍匐！高雄日軍古坑道驚見上百公尺氣根
2019-03-04 19:50

如巨蟒匍匐！高雄日軍古坑道驚見上百公尺氣根
發現日治防空壕 仁德爭取保留
2016-04-26 08:00

發現日治防空壕 仁德爭取保留
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
高雄市今日熱門
2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-18 15:45

疑燃燒塑膠建材 高市新興區商務大樓工地大火

2020-03-18 19:21

繁星放榜 旗美高中65人上榜、六龜高中全壘打

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播