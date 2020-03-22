武漢肺炎》高雄居家檢疫、隔離逾3000人 違規舉發58件

高雄居家檢疫、隔離超過3000人，累計舉發58件，已裁罰11件。（高雄市衛生局提供）

2020-03-22 19:52:45

〔記者方志賢／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄市目前居家隔離、檢疫已超過3000人，但有民眾未遵守防疫規定，外出趴趴走，包括去買菜、超商繳費、接小孩等，累計已舉發58件，其中11件已裁罰，合計裁罰196萬5000元。

高雄市衛生局表示，高雄市已累計舉發58件違規案件，其中已裁罰11，包含確診個案（裁罰6萬到30萬）舉發1件已裁罰最高30萬元，居家隔離（20萬到100萬）舉發3件，已裁罰2件各裁罰30萬，居家檢疫（10萬到100萬）舉發44件，已裁罰7件，各裁罰15萬。

另一件是未戴口罩進醫療診所（裁罰3000元到1萬5000元）已裁罰1萬5000元。還有散播疫情謠言（裁罰10萬到300萬元）有9件，均已移送偵辦中。

衛生局說，高市已裁罰11件，合計裁罰金額196萬5000元，其餘未裁罰的，部分已屆意見陳述期，將依據中央裁罰基準分案處理。

高市衛生局強調，高市目前居家隔離107人，居家檢疫3177人，未遵守防疫規定，外出趴趴走的情節五花八門，有人外出買菜、買東西、接小孩、超商繳費等，2月初還有人去釣蝦、擺攤做生意，但只要違反防疫規定一律開罰。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法