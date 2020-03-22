為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

武漢肺炎》高雄居家檢疫、隔離逾3000人 違規舉發58件

高雄居家檢疫、隔離超過3000人，累計舉發58件，已裁罰11件。（高雄市衛生局提供）

高雄居家檢疫、隔離超過3000人，累計舉發58件，已裁罰11件。（高雄市衛生局提供）

2020-03-22 19:52:45

〔記者方志賢／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄市目前居家隔離、檢疫已超過3000人，但有民眾未遵守防疫規定，外出趴趴走，包括去買菜、超商繳費、接小孩等，累計已舉發58件，其中11件已裁罰，合計裁罰196萬5000元。

高雄市衛生局表示，高雄市已累計舉發58件違規案件，其中已裁罰11，包含確診個案（裁罰6萬到30萬）舉發1件已裁罰最高30萬元，居家隔離（20萬到100萬）舉發3件，已裁罰2件各裁罰30萬，居家檢疫（10萬到100萬）舉發44件，已裁罰7件，各裁罰15萬。

另一件是未戴口罩進醫療診所（裁罰3000元到1萬5000元）已裁罰1萬5000元。還有散播疫情謠言（裁罰10萬到300萬元）有9件，均已移送偵辦中。

衛生局說，高市已裁罰11件，合計裁罰金額196萬5000元，其餘未裁罰的，部分已屆意見陳述期，將依據中央裁罰基準分案處理。

高市衛生局強調，高市目前居家隔離107人，居家檢疫3177人，未遵守防疫規定，外出趴趴走的情節五花八門，有人外出買菜、買東西、接小孩、超商繳費等，2月初還有人去釣蝦、擺攤做生意，但只要違反防疫規定一律開罰。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球突破31萬！累計312715例確診 死亡13539例（不斷更新）
2020-03-22 20:57

武漢肺炎》全球突破31萬！累計312715例確診 死亡13539例（不斷更新）
武漢肺炎》高雄住宿式長照機構訪客 1天1次1人為原則
2020-03-10 19:19

武漢肺炎》高雄住宿式長照機構訪客 1天1次1人為原則
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
武漢肺炎》防疫！電動搖搖馬 高市衛生局建議包覆或撤除
2020-03-10 17:33

武漢肺炎》防疫！電動搖搖馬 高市衛生局建議包覆或撤除
武漢肺炎》備戰社區感染 高雄4階段清空負壓隔離病房
2020-02-25 21:21

武漢肺炎》備戰社區感染 高雄4階段清空負壓隔離病房
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
居家隔離、檢疫趴趴走 高雄裁罰13人
2020-02-13 19:35

居家隔離、檢疫趴趴走 高雄裁罰13人
高雄市今日熱門
2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-18 15:45

疑燃燒塑膠建材 高市新興區商務大樓工地大火

2020-03-18 19:21

繁星放榜 旗美高中65人上榜、六龜高中全壘打

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播