武漢肺炎》搶生意下重手！高雄往返花蓮3天2夜機加酒3999
〔記者張忠義／高雄報導〕中國武漢肺炎疫情逐漸擴大，重創全球經濟衰退，也造成國內觀光旅遊、餐飲等各大產業衝擊，高雄觀光、旅行業為了搶救國旅市場，找飯店、航空公司合作推2人成行、每人3999元起從高雄搭飛機到花蓮，住宿度假莊園3天2夜優惠，價格竟比來回機票還便宜。
高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，高雄往返花蓮的華信機票每人要價4340元，這次推出3天2夜優惠的方案比機票還便宜，逆向思考反操作來開創新商機，這「殺手級方案」，就是要讓國內觀光亮起來，讓整個國旅市場動起來。
而且，飛機抵達花蓮還有專車接送旅客到熱門景點，如花蓮開心農場，星巴克貨櫃屋，七星潭、太魯閣等熱門景點，出遊不用戴口罩，輕鬆享受花蓮的山川美景，不用擔心疫情。
統茂旅館集團、華信航空與捷利旅行社聯合宣布「2人輕鬆遊花蓮」幸福專案，平日2人成行、每人3999元起可享花蓮統茂度假莊園田園雙人房住宿2晚、自助早餐2客、野菜火鍋1次及2張高雄花蓮來回機票，不用開車6、7小時，只要飛機落地就可以拿掉口罩呼吸東部新鮮空氣，享受純樸美景。
華信航空營業部南區主任楊晴雯說，目前華信每天1班從高雄來回花蓮，由於花東尚未有肺炎疫情，華信航空高規格作飛機全面清潔消毒，旅客下機後，由臺勤公司執行清艙，華信機務人員全程監督，每日以75%酒精全面消毒、清潔，旅客會接觸到的扶手、餐桌、置物櫃等，確保沒有病菌殘留。
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