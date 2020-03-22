從非洲豬瘟到武漢肺炎 高雄好過日：中國損害鄰國程度大同小異

高雄好過日分析中國處理非洲豬瘟與武漢肺炎作法，損害鄰國程度大同小異。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-22 11:28:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延，部分人士高舉「政治正確」，呼應中國和被中國操弄的WHO立場，嚴格禁用武漢肺炎、中國病毒等用語以避免歧視！高雄好過日今發文表示，以中國處理非洲豬瘟為例，直言中國應對方式和禍害鄰國程度都大同小異，指出病毒來源「剛好而已」。

好過日引述相關資料，指出中國曾用地理名稱來稱呼疾病，「非洲豬瘟」就是一例，根據中國邏輯，該病應改成2018新型豬瘟，而不該沿用舊名；有趣的是，面對2018年爆發的非洲豬瘟疫情，中國與台灣兩國採取政策應對，和此次疫情不乏類似之處。

好過日指出，中國非洲豬瘟在2018年8月1日於遼寧省瀋陽市爆發，隔年4月19日，中國31個省市自治區都傳出疫情，而後逐漸擴散東亞、東南亞地區，僅台灣與日本倖免。

面對疫情，中國官方不斷強調疫情總體可控，在2018年12月、2019年2月、3月都發佈類似新聞稿，但豬瘟影響範圍仍越來越大，這可控疫情消滅了中國40%以上豬隻，造成一兆人民幣損失。

好過日表示，根據業界普遍流傳，早在7月各省已爆發疫情，然而中共竟然隱瞞不報，首例出現在瀋陽，只是因當地檢疫能力相對較好。這也導致疫情一發生即快速蔓延。

中國在8月3日正式公布首例病例後，直到2019年8月28日，聯合國糧農組織才表示，中國的非洲豬瘟疫情可能擴散至其他亞洲國家和地區。

但遠早於此，台灣早進行強力防堵措施，於8月6日開始密集發布中國疫情，並立即加強了機場、港口等區，針對中國入境航班行李的檢查；並在9月1日開始，針對違規攜帶重罰，在海關、海巡等海空邊境巡管人員的努力之下，抑制了非洲豬瘟的入侵。

好過日評論，不管什麼疫情，中國應對方式和禍害鄰國程度都大同小異，在疾病命名上，當然也是可用他地名稱，不准指涉中國！說歧視實在太沈重，指出病毒來源，加強世界提防準備，剛好而已！

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