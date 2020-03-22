網友報好康賭馬賺錢? 所長戳破網路中獎型詐騙手法

謝女聽信網友報好康賭馬賺錢，上銀行要匯款美金1000元，鳳崗所長吳明忠戳破網路中獎型詐騙手法，勸她好好賺錢卡實在!（記者陳文嬋翻攝）

2020-03-22 11:16:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，謝姓女子日前到銀行要匯款1000美金到香港帳戶，行員驚覺有異報警，鳳崗所長吳明忠到場了解，謝女稱網友熱心報好康，邀約投資香港賭馬賺錢，保證讓她翻倍賺回，所長戳破是典型「網路中獎型」詐騙手法，才讓謝女放棄匯款，保住3萬元辛苦錢。

謝姓女子（50歲）日前到鳳山區五甲一路1家銀行，要匯款1000美金，大約3萬元台幣，要到香港帳戶，行員接到匯款單時，發現匯款地點是香港帳戶，便關心詢問「匯款地點是境外帳戶喔！是要從事什麼用途嗎？」。

謝女不知所措，行員驚覺可疑，認為謝女無法說出匯款用途，疑似遭遇詐騙，通報警方到場查證，鳳崗所長吳明忠詢問謝女「發生什麼代誌?要匯這呢多錢去外國?」，謝女支吾其詞「要投資啦!嘸代誌啦!」。

吳明忠看謝女眼神飄忽不定，心想一定有內情，「代誌毋是這麼簡單餒」，謝女看瞞不過所長法眼，才說出1週前在網路認識1名楊姓男網友，對方稱有「賺錢機會」要報給她，要找謝女參加香港賭馬賽事。

對方強調可以操控賭馬賽事結果，並允諾只要謝女參加比賽，就一定可以贏得獎金1000萬元，藉口說要參加比賽需先加入賭馬賽事會員，並支付保證金50萬元，但因資金不足希望可以找人合資，並允諾只要謝女幫忙分擔保證金美金1000元，大約台幣3萬元，他一定會讓謝女翻倍賺回。

謝女聽了非常心動，匆忙趕至銀行要匯美金1000元（大約台幣30000元）到楊男香港帳戶。吳明忠聽完強調典型的「網路中獎型詐騙」模式，謝女才恍然大悟，紅著臉低頭說「因為怕說出來會被警察抓走」，吳明忠勸她好好賺錢卡實在!

吳明忠呼籲近期「假交友結合假投資」詐騙手法有增多趨勢，詐欺集團經常會假冒為外籍網友，並透過通訊交友軟體跟被害人搭訕，每日不斷甜言蜜語和日夜噓寒問暖攻勢，讓民眾對歹徒產生信任後，便謊稱有好康的投資機會誘使被害人不斷匯款而落入詐騙圈套，民眾要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，並撥打165或找警察至現場求證，才能有效避免陷入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

謝女聽信網友報好康賭馬賺錢，上銀行要匯款美金1000元，鳳崗所長吳明忠戳破網路中獎型詐騙手法，勸她好好賺錢卡實在!（記者陳文嬋翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法