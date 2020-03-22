堵防疫漏洞 高市聯合稽查娛樂場所

國外返台人數大增需居家檢疫，高市聯合稽查娛樂場所拼堵防疫漏洞。（記者黃良傑翻攝）

2020-03-22 11:15:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局防堵防疫缺口，聯合衞生局等稽查是否有需居家檢疫或隔離者趴趴走，連續於20、21日深夜突檢酒店、音樂餐廳等娛樂場所，並未發現高市或外縣市居家檢疫者到處趴趴者，警方表示此次聯合稽查，共檢查8家店、350人、盤查90人，幸未發現有違規者。

因武漢肺炎疫情升溫、日趨嚴峻，不少在國外求學、工作的民眾紛紛返國，必須依規定居家檢疫14天，而且追溯於3月19日，所有自境外返國民眾均需居家檢疫14天，由於外縣市曾傳有居家檢疫民眾，不遵守規定到處趴趴走，還跨縣市跑，高市警方為遏止僥倖心態，加強夜間聯合稽查防堵漏洞。

高市警局行政科指出，因傳聞有居家檢疫民眾趁深夜，違法到處趴趴走，甚至出入易相互傳染的密閉空間場所，恐使國內社區感染風險不斷升高，衛生局、警察局特利用假日聯合稽查，20、21日晚間11時起至隔天凌晨，前往苓雅、三民區等娛樂場所，執行聯合稽查勤務，雖未查獲不法，仍有民眾不習慣戴口罩，警方也苦口婆心勸導。

警方並選擇適當路段檢查人車，藉稽查機會宣導業者共同防疫，加強營業場所內外部防疫措施，警方同時運用警用Mpolice，逐一查詢現場民眾身分，以檢核出不遵守居家檢疫規定民眾，另各分局也調派外事員警協助查處出入夜店外籍人士相關防疫事宜。

警方統計連續2天的聯合稽查，共檢查8處場所、350人、人車盤查90人次，均未發現違反居家檢疫規定民眾，衛生、警政及民政單位將持續查訪，並強化防疫電話關懷密度，務使防疫工作做到滴水不漏。

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