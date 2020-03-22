高市推6座滯洪池發電 五甲尾滯洪池今年招商

鳳山圳滯洪池推「水域光電」。（記者陳文嬋攝）

2020-03-22 10:32:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市推動滯洪池「水域光電」，迄今已完成5座，前峰子滯洪池預計6月底完工，屆時每年總發電量1800萬度，相當於種植33萬棵樹，每年挹注市庫1750萬元，今年也將推動五甲尾滯洪池招商。

南台灣年平均日照為3.3小時，高雄有15座滯洪池，水利局配合水利署推動「水庫及滯洪池太陽能發電計畫」，選定永安等7座滯洪池，發展水域型太陽光電，前市府完成永安、典寶溪B區一期滯洪池「水域光電」。

市府去年延續政策，完成山仔頂滯洪池「水域光電」，今年推動典寶溪B區二期、鳳山圳滯洪池「水域光電」，前峰子滯洪池是前市府規劃，因用地取得較慢，目前已施工中，預計今年6月底完工。

水利局表示，6座滯洪池「水域光電」每年總發電量1800萬度，節能減碳達1萬1000噸，相當於種植33萬棵樹，可提供51370戶住家1年使用，每年可挹注市庫1750萬元。

水利局表示，由市府提供土地，完全不用花錢，以招商方式供業者承租，負責設備維護管理，再與台電簽約併聯運轉，依躉售電價機制，每年提供市府回饋金。

水利局今年將持續推動五甲尾滯洪池招商，預計將於明年動工，在不影響滯洪操作安全前提下，採取浮力式設置高效能太陽能光電模組，可隨水位上升或下降，不受颱風及地震影響，增加綠能電力節能減碳。

鳳山圳滯洪池推「水域光電」。（記者陳文嬋攝）

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