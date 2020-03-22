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首頁　>　高雄市

店家現金收入短缺 原來被丟入垃圾桶

鄧姓女店員涉嫌侵占款項，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

鄧姓女店員涉嫌侵占款項，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2020-03-22 07:40:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市一家麵店老闆發現客人沒有減少，收入卻異常短缺，懷疑有內鬼，經調閱店內監視畫面，赫然發現鄧姓女職員把現鈔夾藏在菜單，丟入垃圾桶，再找機會侵占，橋頭地院依侵占罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，被告鄧女自2016年10月間起，受雇於蔡姓夫婦共同經營的麵店，擔任店員職務，負責外場、打掃及收銀等為業務。

2017年5月6日至20日止，鄧女因缺錢花用，利用職務之便，將其向顧客收取的現鈔，放入抽屜後不久，持菜單伸入抽屜，把現鈔揉進菜單內，再把菜單取出，連同夾藏的現鈔，一併丟入回收桶或垃圾桶。

鄧女同時趁無人注意之際，自回收桶或垃圾桶內，取出現鈔飽入私囊，共計15200元。蔡姓老闆因察覺營業所得短少，進而調閱監視器錄影畫面後，發現是內鬼，報請仁武分局處理。

承辦法官開庭調查後，審酌鄧女坦承不諱，及經濟收入等情形，判處徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

值得一提的是，鄧女另自2017年7月9日至19日期間，以同樣手法侵占1萬元，業經蔡姓老闆提告，並被高雄高分院判處6月確定，可易科罰金。

鄧女此次是第2次挨告並被判罪，原因是蔡姓老闆持續勘驗監視器，回溯查出她早先在2017年5月初即侵吞款項。

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