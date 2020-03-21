黃明志高雄觀光主題曲今晚首播 彩蛋是韓國瑜遭網友吐槽

黃明志於2月底飛來高雄，拍攝《出去走走》MV，曾與高雄市長韓國瑜同框合影。 （資料照）

2020-03-21 22:53:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾創作神曲《漂向北方》的馬來西亞創作歌手黃明志，這次應邀創作高雄觀光主題曲《出去走走》自導自演MV ，今晚全球首播，不過彩蛋卻是他與市長韓國瑜同框橋段，讓許多網友湧進他的臉書留言說：「最大敗筆⋯⋯最後一幕」、「等罷免成功後，我會去高雄玩的!」

武漢肺炎疫情升溫，重創高雄市觀光業，高雄市觀光局長邱俊龍力邀馬來西亞鬼才巨星黃明志，詞曲創作觀光主題曲《出去走走》，希望吸引旅客來高雄旅遊，打造高雄城市觀光品牌。

黃明志於2月底飛來高雄，拍攝音樂錄影帶MV，陸續前往愛河、中央公園、旗津、蓮池潭、六合夜市、鳳山等熱門地點，更深入高雄東九區的茂林、美濃、岡山等地，把美景跟在地小吃一起入鏡。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，《出去走走》MV從2月開始籌畫，觀光局完全尊重黃明志的創作發想，並全力配合。這首MV曲風輕鬆活潑，透過旅人的視角，以行動房間的畫面，帶領大家遊覽高雄各大知名景點，簡單又輕快的旋律，讓人看完後印象深刻，保證馬上朗朗上口。

高市府希望這支MV，可以超越黃明志經典作品《漂向北方》的1.6億次觀看人次。

黃明志今晚也在臉書分享《出去走走》MV全球首播，並感謝高雄市政府和觀光局青睞，能將這座城市最美的風景，呈現給世界各地的人看到! 他強調：「我相信《出去走走》這個歌名，應該是全世界人現在的心聲，等疫情結束後，歡迎來高雄走走啦!」

不過，《出去走走》MV的彩蛋，出現高雄市長韓國瑜與黃明志同框飆戲的橋段，韓國瑜把睡在中央公園的黃明志叫起床，黃明志對著眼前的韓國瑜說：「你是郭子乾、蘇貞昌？」，韓國瑜說都不對，最後還請黃明志喝咖啡。

網友紛紛上黃明志的臉書稱讚說：「歡迎海內外朋友來參觀高雄的美麗」、「我高雄我驕傲」。

但有更多網友留言說：「高雄讚啦!韓國瑜罷啦!」、「等罷免成功後，我會去高雄玩的」、「最大敗筆⋯⋯最後一幕」、「給你99分…大家都知道扣了哪一分！」

黃明志Namewee feat.韓國瑜 2020年高雄觀光主題曲【出去走走 Getaway to Kaohsiung】

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