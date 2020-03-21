新銳藝術家李亦凡、簡佑任、石孟鑫 榮獲2020高雄獎

高雄市副市長葉匡時（左2）頒獎給今年高雄獎得主，左起石孟鑫、簡佑任、李亦凡3位新銳藝術家。（記者許麗娟攝）

2020-03-21 23:16:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕2020高雄獎今晚舉行頒將典禮，這是獎金最高的全國當代藝術獎項，今年獲選的3位藝術家李亦凡、簡佑任、石孟鑫各可獲得50萬元獎金，至5月底前可在高美館4樓展廳欣賞獲獎的優秀作品。

邁入第24屆的高雄獎是台灣年度藝文盛事之一，每年選在3月25日台灣美術節前後舉辦，今年因為疫情關係，首度移至美術館戶外舉行，本屆高雄獎共有438位參賽者競逐，經過30位評審委員的評審和辯論後，產生3位高雄獎得主，何創時書藝基金會贊助的「何創時書法篆刻類特別獎」由吳孟珊獲獎，另有優選5名、入選15名得主。

本屆高雄獎作品中，李亦凡的錄像創作《important_message.mp4》，以大量拼貼網路「內容農場」中的真偽資訊，仿造網路影像頻道的說書方式；簡佑任的《台灣山海屏風—木靈》，挪用日治時期在台畫家鄉原古統的創作，以水泥為素材臨摹並放大成屏風巨牆來擬塑現代都市叢林感；石孟鑫的作品《Ａ》則使用平常創作用的工具和生活用品，探討空間及物件的關係。

出席擔任頒獎人的高雄市副市長葉匡時指出，高雄獎是台灣當代視覺藝術最重要的獎項，高雄不僅是工業大鎮，也有豐厚多元的文化藝術底蘊，培養出非常多藝術家新銳，未來也希望幫助得獎人繼續發光發熱。

高美館館長李玉玲說，325美術節是台灣油畫藝術家陳澄波的生日，在這麼有意義的日子，來認識經過高雄獎淬煉而出的年輕藝術家，也藉此提供他們與資深藝術家交流的平台。

2020高雄獎獲獎作品石孟鑫的《A》，以日常工具和生活用品來探討空間及物件的關係。（圖高美館提供）

李亦凡的《important_message.mp4》，以錄像形式，拼貼網路「內容農場」，並仿說書方式探詢網路資訊的真偽。（圖高美館提供）

簡佑任的《台灣山海屏風—木靈》，以水泥為素材臨摹12面水墨屏風。（圖高美館提供）

書寫性暨書畫藝術優選獎得主柯良志（右），為副市長葉匡時導覽作品。（記者許麗娟攝）

今年高雄獎首度移至戶外舉行，副市長葉匡時、文化局長林思伶、美術館長李玉玲，與今年評審、得獎者共同合影。（記者許麗娟攝）

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