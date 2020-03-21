為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

新銳藝術家李亦凡、簡佑任、石孟鑫 榮獲2020高雄獎

高雄市副市長葉匡時（左2）頒獎給今年高雄獎得主，左起石孟鑫、簡佑任、李亦凡3位新銳藝術家。（記者許麗娟攝）

高雄市副市長葉匡時（左2）頒獎給今年高雄獎得主，左起石孟鑫、簡佑任、李亦凡3位新銳藝術家。（記者許麗娟攝）

2020-03-21 23:16:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕2020高雄獎今晚舉行頒將典禮，這是獎金最高的全國當代藝術獎項，今年獲選的3位藝術家李亦凡、簡佑任、石孟鑫各可獲得50萬元獎金，至5月底前可在高美館4樓展廳欣賞獲獎的優秀作品。

邁入第24屆的高雄獎是台灣年度藝文盛事之一，每年選在3月25日台灣美術節前後舉辦，今年因為疫情關係，首度移至美術館戶外舉行，本屆高雄獎共有438位參賽者競逐，經過30位評審委員的評審和辯論後，產生3位高雄獎得主，何創時書藝基金會贊助的「何創時書法篆刻類特別獎」由吳孟珊獲獎，另有優選5名、入選15名得主。

本屆高雄獎作品中，李亦凡的錄像創作《important_message.mp4》，以大量拼貼網路「內容農場」中的真偽資訊，仿造網路影像頻道的說書方式；簡佑任的《台灣山海屏風—木靈》，挪用日治時期在台畫家鄉原古統的創作，以水泥為素材臨摹並放大成屏風巨牆來擬塑現代都市叢林感；石孟鑫的作品《Ａ》則使用平常創作用的工具和生活用品，探討空間及物件的關係。

出席擔任頒獎人的高雄市副市長葉匡時指出，高雄獎是台灣當代視覺藝術最重要的獎項，高雄不僅是工業大鎮，也有豐厚多元的文化藝術底蘊，培養出非常多藝術家新銳，未來也希望幫助得獎人繼續發光發熱。

高美館館長李玉玲說，325美術節是台灣油畫藝術家陳澄波的生日，在這麼有意義的日子，來認識經過高雄獎淬煉而出的年輕藝術家，也藉此提供他們與資深藝術家交流的平台。

2020高雄獎獲獎作品石孟鑫的《A》，以日常工具和生活用品來探討空間及物件的關係。（圖高美館提供）

2020高雄獎獲獎作品石孟鑫的《A》，以日常工具和生活用品來探討空間及物件的關係。（圖高美館提供）

李亦凡的《important_message.mp4》，以錄像形式，拼貼網路「內容農場」，並仿說書方式探詢網路資訊的真偽。（圖高美館提供）

李亦凡的《important_message.mp4》，以錄像形式，拼貼網路「內容農場」，並仿說書方式探詢網路資訊的真偽。（圖高美館提供）

簡佑任的《台灣山海屏風—木靈》，以水泥為素材臨摹12面水墨屏風。（圖高美館提供）

簡佑任的《台灣山海屏風—木靈》，以水泥為素材臨摹12面水墨屏風。（圖高美館提供）

書寫性暨書畫藝術優選獎得主柯良志（右），為副市長葉匡時導覽作品。（記者許麗娟攝）

書寫性暨書畫藝術優選獎得主柯良志（右），為副市長葉匡時導覽作品。（記者許麗娟攝）

今年高雄獎首度移至戶外舉行，副市長葉匡時、文化局長林思伶、美術館長李玉玲，與今年評審、得獎者共同合影。（記者許麗娟攝）

今年高雄獎首度移至戶外舉行，副市長葉匡時、文化局長林思伶、美術館長李玉玲，與今年評審、得獎者共同合影。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！
2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！
超狂！「天價香蕉」人體Cosplay 膠帶撕下那刻GG了...
2019-12-12 00:40

超狂！「天價香蕉」人體Cosplay 膠帶撕下那刻GG了...
藥丸也可以拿來畫畫？ 欣賞前要先準備放大鏡的微型藝術
2019-06-19 11:56

藥丸也可以拿來畫畫？ 欣賞前要先準備放大鏡的微型藝術
推廣燈塔歷史文化 東莒燈塔引藝術家進駐創作
2019-06-04 16:35

推廣燈塔歷史文化 東莒燈塔引藝術家進駐創作
超越神人的等級！ 天才藝術家挑戰雙手同時完成肖像畫
2019-04-16 17:06

超越神人的等級！ 天才藝術家挑戰雙手同時完成肖像畫
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
怎樣才能得到「高雄獎」？犀利觀察員秦雅君報你知
2017-06-09 14:55

怎樣才能得到「高雄獎」？犀利觀察員秦雅君報你知
高雄市今日熱門
2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-18 15:45

疑燃燒塑膠建材 高市新興區商務大樓工地大火

2020-03-18 19:21

繁星放榜 旗美高中65人上榜、六龜高中全壘打

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播