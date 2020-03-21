韓曾誇稱高市超前防疫一級開設 議員質疑宮廟仍遶境

高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。（民眾提供給議員簡煥宗）

2020-03-21 14:31:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。對此，市府強調目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散，不排除祭出更嚴厲措施。

高雄市政府於1月底率全國之先，一級開設武漢肺炎疫情指揮中心，市長韓國瑜也誇稱，高市府超前佈署。

民進黨議員簡煥宗指出，今天有許多左營、鼓山的市民，一早6點多就被遶境的聲音吵醒，直到中午，遶境的隊伍還在內惟地區休息。

簡煥宗說，他從上午7點開始，陸續接獲民眾反應，抱怨在防疫的關鍵時期，大甲媽祖和白沙屯媽祖的大型遶境都已經延後辦理，「難道高市府無法協調宮廟延後遶境嗎？高市府的疫情指揮中心不是一級開設嗎？」

簡煥宗批說，高雄的疫情指揮中心，是對於疫情太過樂觀？還是一級開設又是另一種韓國瑜的好大喜功？「如果真有心要防疫，市府應該更積極與主辦單位協調活動延後，而不是將人民的健康安全，暴露在這種群聚的高風險之中。」

議員高閔琳也認為，非常時期防疫優先，連台中大甲媽祖都延後遶境，為何市府仍批准路權，讓遶境活動進行，難道韓市長自己記得戴口罩，卻忘了守護高雄市民的健康嗎？她呼籲不要讓高雄成為台灣防疫的破口。

對此，高雄市新聞局長鄭照新表示，宮廟都有依法來申請，站在市府的角度，民間所舉辦的活動，一定都會提醒他們，必須要做好所有的防疫措施，包括戴口罩、量體溫等，市府也會有相關人員在監看，如果違反相關措施，會立刻做出處置。

鄭照新說，高市府目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散的話，市府也不排除祭出更嚴厲的防禦措施。

根據高市府之前祭出的因應疫情規定，公部門的室內活動，500人以上一律取消，100人到500人之間，若是符合密閉空間、使用中央空調，或人群距離過小等條件，也都將停辦。但對於戶外的宮廟遶境，鄭照新表示，室外的話，基本上是1千人做一個防疫標準。

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