為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

韓曾誇稱高市超前防疫一級開設 議員質疑宮廟仍遶境

高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。（民眾提供給議員簡煥宗）

高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。（民眾提供給議員簡煥宗）

2020-03-21 14:31:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。對此，市府強調目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散，不排除祭出更嚴厲措施。

高雄市政府於1月底率全國之先，一級開設武漢肺炎疫情指揮中心，市長韓國瑜也誇稱，高市府超前佈署。

民進黨議員簡煥宗指出，今天有許多左營、鼓山的市民，一早6點多就被遶境的聲音吵醒，直到中午，遶境的隊伍還在內惟地區休息。

簡煥宗說，他從上午7點開始，陸續接獲民眾反應，抱怨在防疫的關鍵時期，大甲媽祖和白沙屯媽祖的大型遶境都已經延後辦理，「難道高市府無法協調宮廟延後遶境嗎？高市府的疫情指揮中心不是一級開設嗎？」

簡煥宗批說，高雄的疫情指揮中心，是對於疫情太過樂觀？還是一級開設又是另一種韓國瑜的好大喜功？「如果真有心要防疫，市府應該更積極與主辦單位協調活動延後，而不是將人民的健康安全，暴露在這種群聚的高風險之中。」

議員高閔琳也認為，非常時期防疫優先，連台中大甲媽祖都延後遶境，為何市府仍批准路權，讓遶境活動進行，難道韓市長自己記得戴口罩，卻忘了守護高雄市民的健康嗎？她呼籲不要讓高雄成為台灣防疫的破口。

對此，高雄市新聞局長鄭照新表示，宮廟都有依法來申請，站在市府的角度，民間所舉辦的活動，一定都會提醒他們，必須要做好所有的防疫措施，包括戴口罩、量體溫等，市府也會有相關人員在監看，如果違反相關措施，會立刻做出處置。

鄭照新說，高市府目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散的話，市府也不排除祭出更嚴厲的防禦措施。

根據高市府之前祭出的因應疫情規定，公部門的室內活動，500人以上一律取消，100人到500人之間，若是符合密閉空間、使用中央空調，或人群距離過小等條件，也都將停辦。但對於戶外的宮廟遶境，鄭照新表示，室外的話，基本上是1千人做一個防疫標準。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。（民眾提供給議員簡煥宗）

高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟今天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。（民眾提供給議員簡煥宗）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白沙屯拱天宮進香暫緩 義工網站如期發送限量版安撫奶嘴
2020-03-18 15:27

白沙屯拱天宮進香暫緩 義工網站如期發送限量版安撫奶嘴
武漢肺炎疫情延燒 全台宮廟活動異動看這裡！（不斷更新）
2020-03-16 23:43

武漢肺炎疫情延燒 全台宮廟活動異動看這裡！（不斷更新）
響應政府防疫土庫順天宮塗褲媽今年不遶境
2020-03-09 12:07

響應政府防疫土庫順天宮塗褲媽今年不遶境

宮廟遶境爆衝突 警方制止遭劃傷前額縫5針
2020-03-09 09:29

宮廟遶境爆衝突 警方制止遭劃傷前額縫5針
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
高雄市今日熱門
2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-18 15:45

疑燃燒塑膠建材 高市新興區商務大樓工地大火

2020-03-18 19:21

繁星放榜 旗美高中65人上榜、六龜高中全壘打

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播