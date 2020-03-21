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首頁　>　高雄市

疫情延燒 澄清湖風景區出現露營潮

武漢肺炎疫情延燒，澄清湖風景區出現露營潮。（記者陳文嬋攝）

武漢肺炎疫情延燒，澄清湖風景區出現露營潮。（記者陳文嬋攝）

2020-03-21 10:27:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄澄清湖風景區受歡迎，近來出現露營潮，民眾樹下、草地搭帳棚，賞花接近大自然，曬太陽防疫，享受好空氣，連烤肉區也很夯，人潮暴增3成。

武漢肺炎病毒怕陽光、酒精、勤洗手，戶外活動成為民眾最佳選擇，澄清湖是高雄第一大湖，也有「台灣西湖」美譽，園區占地375公頃，風景優美又緊鄰市區，曾被譽為台灣第一風景區。

值得一提的是，正值春暖花開好時節，園區南洋櫻、油患子、九重葛綻放，幸福花園有80種、千朵玫瑰花迎賓，令人賞心悅目；另有遊客中心、物藏館、蔣公行館，但屬於室內活動空間，民眾要量額溫、戴口罩入場。

此外，螢光奇緣秘境已復育500隻黃緣螢，推出螢火蟲派對，還放養多隻小白兔，完全不怕人，來回奔跑、吃草、挖洞，民眾白天賞花、觀察小白兔，晚上可見螢火蟲翩翩飛舞。

水公司七區處今年爭取3000萬元，推動5項整建工程，將新建1座迷宮花園，併整修鐘樓至富國島、生態等步道，目前施工中，預計今年底完工；園區於清晨6時開門，下午5時後禁止入園，期間已入園遊客不能過夜，最晚9時要離開。

李姓民眾表示，疫情迄今已有一段時間，大家都悶壞了，尤其陽光是病毒的剋星，帶孩子到澄清湖，曬太陽消毒，戶外奔跑運動，增強免疫力，享受戶外遊玩的樂趣，更促進親子同樂。

民眾樹下野餐，享受親子同樂。（記者陳文嬋攝）

民眾樹下野餐，享受親子同樂。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區南洋櫻綻放。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區南洋櫻綻放。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區南洋櫻綻放。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區南洋櫻綻放。（記者陳文嬋攝）

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