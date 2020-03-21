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高雄發大財？菜籃族投資買房每坪被多貴7千 怒告房仲

韓國瑜當選後帶動高市房地產小漲。（本報資料照）

韓國瑜當選後帶動高市房地產小漲。（本報資料照）

2020-03-21 09:34:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜以「發大財」為口號當選後，高市房地產傳出一波小漲幅，董姓菜籃族花了280萬買下一間舊公寓4樓後，發現隔壁棟公寓4樓半年前只賣255萬，她自認吃虧被騙，提告要求仲介償還她23萬餘元的差價，但法官認為買屋價格並無不公平，判劉女敗訴。

判決指出，董姓婦人在去年3月間透過仲介，看上一間位於三民區，沒有電梯、屋齡已數十年的老舊公寓4樓，當下她以每坪11萬、花了280萬元買下房屋後，自己上網查實價登錄才發現，同棟3樓的房子，前年6月以每坪9 萬3000元售出，隔壁棟4樓的無電梯公寓，4個月前也僅以每坪10萬3000元售出，她認為房仲刻意隱暪並抬高價格，因此提告索討仲介費及房屋差價約23萬餘元。

鳳山簡易庭審理時，房仲喊冤，聲稱房子成交前，曾打開電腦網頁讓董女瀏灠附近房屋的成交行情及實價登錄資料，且董女買下的這間房子成交價並不是區域最高，附近還有相同條件的房子也賣出更高的價格。

法官參照當時的房市狀況，認為韓國瑜當選市長後，曾帶動一波高雄房市的小漲幅，董女以每坪11萬元購買的這間公寓，尚在當時行情的合理範圍內，且董女成交這間房子後不到4個月，附近也有一間條件相近的老公寓每坪成交價為11萬1000元，高於董女買屋價格，可見董女買房價格並無不公平，因此判她敗訴，全案可上訴。

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