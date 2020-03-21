高市府「愛河改變了」宣傳片 遭爆出現不存在的「空鐵愛河線」

高雄市觀光局的「愛河改變了」 愛河形象短片，遭質疑出現一條不存在的「空鐵愛河線」。（擷取自高雄旅遊網臉書）

2020-03-21 09:31:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局製作的「愛河改變了」 愛河形象短片，昨天正式上線，卻遭市議員簡煥宗發現，影片中出現一條不存在的「空鐵愛河線」？對此，觀光局解釋，這是愛河模擬圖，單純是希望讓大家對愛河後續發展，能有無限的想像。

簡煥宗今早指出，這則形象短片，想要告訴大家愛河改變，愛情也來了，新聞稿也表示這是匯集觀光局1年來在愛河畔的軟硬體建設，他支持高雄的觀光發展與軟硬體設備，但為什麼會突然出現一條不存在的建設「空鐵愛河線」？

從影片1分37秒開始，在愛河邊以模擬圖畫出一條「空鐵愛河線」，不少民眾也很疑惑，在高雄旅遊網臉書留言，小編卻回覆：「存好心說好話，高雄會因為你們的愛更美好」。

簡煥宗質疑，這條「空鐵愛河線」並未存在於高雄長期路網，更非觀光局過去1年的建設，請問觀光局是否身兼捷運局？此舉是否有經過可行性評估？或是提出相關計畫？

簡煥宗說，高市府過去努力打造便利的大眾運輸系統，規劃近15條軌道路線作為長期路網，但環狀輕軌第二階段，隨韓國瑜上任後就停擺，即使蓋好的場站，韓市府也測試近18個月卻仍無法使用。

對於觀光局宣稱「愛河改變了」，簡煥宗不以為然的說，高雄愛河在多年努力下，好不容易脫離過去「黑龍江」的稱號，韓國瑜一上任，時常都有河中魚翻肚的新聞，選前說好的愛情摩天輪，還有迪士尼，到現在都尚未實現。

對此，觀光局表示，「愛河改變了」形象短片，是由觀光局同仁入鏡演出，透過浪漫的愛情故事，展現愛河蛻變後的美好。

觀光局強調，從去年起推動「愛河行旅」專案，陸續在愛河河東路園道，設置特色貨櫃聚落，河西路園道規劃愛河餐車假日市集活動，更在愛河水域展演音樂水舞秀、環境裝置藝術「愛之鯨」及引入粉紅天鵝船，逐步型塑愛河水岸藝廊的印象。

至於影片為何會多出「空鐵愛河線」？觀光局表示，影片後面的愛河模擬圖，單純是希望民眾對愛河後續發展能有無限的想像。且空中俯瞰設施種類多元，有景觀功能、也有運輸功能，影片中沒有提到是屬於捷運系統的「空鐵」，觀光局自有分工權責和專業判斷，不致於踰矩。

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