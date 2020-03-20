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拍部落「淚中之愛」 排灣族男大生奪國家地理頻道攝影亞軍

出身排灣族的義守大學原民生黃孝擎拍攝的「淚中之愛」，刻畫部落真情，拿下國家地理頻道攝影大賽青年組亞軍。（義守大學提供）

出身排灣族的義守大學原民生黃孝擎拍攝的「淚中之愛」，刻畫部落真情，拿下國家地理頻道攝影大賽青年組亞軍。（義守大學提供）

2020-03-20 17:58:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕出身排灣族的義守大學原民生黃孝擎，角逐「2019國家地理頻道全球攝影大賽」，以「淚中之愛」深情刻劃長輩久別重逢，拿下青年組亞軍，讓世界看見部落真情。

黃孝擎是義守大學「傳播與設計學院原民專班」大二學生，出身台東縣正興村，從小就對攝影著迷，雖然負笈高雄，但他幾乎每星期都會回部落，透過鏡頭記錄部落風采、人文，每當義大舉辦課外活動需要協助攝影或側錄時，他總是不外人想，而他經常不吝指導同學攝影技巧。

黃孝擎去年8月底為部落「收穫祭」攝影，拍下「淚中之愛」，後來瀏覽攝影網站時發現「2019國家地理頻道全球攝影大賽」，報名了人生第一次攝影比賽，從全球3000多件參賽作品中脫穎而出，捎來青年組亞軍好消息。

黃孝擎說，照片旨在傳達舊部落人口過多，一半的族人被要求遷村，被迫分離，長輩們只能透過一年一次「收穫祭」見面，對這個難得機會特別珍惜，當看見長輩欣然落淚時，感觸深刻。

他說，成績公布前，並不覺得自己的攝影技巧比別人好，直到獲獎剎那，才感覺受到肯定。他認為，相機「如同眼睛能夠保存記憶，將當下的感動變成永恆」，攝影需先感動自己，才能夠感動別人。

雖然還在念書，黃孝擎已經接案婚紗攝影企劃，他以部落攝影紀錄者自許，文化攝影是他的夢想，期待未來能透過作品觸動更多人的內心。

黃孝擎經常為學校活動掌鏡，樂在其中。（義守大學提供）

黃孝擎經常為學校活動掌鏡，樂在其中。（義守大學提供）

黃孝擎透過鏡頭記錄部落點滴。（義守大學提供）

黃孝擎透過鏡頭記錄部落點滴。（義守大學提供）

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