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韓國瑜與廠商座談 重提香港村計畫

高雄市長韓國瑜與產發產業園區廠商座談，重提「香港村計畫」，透露去年有131戶香港人來高雄買房子。（記者李惠洲攝）

高雄市長韓國瑜與產發產業園區廠商座談，重提「香港村計畫」，透露去年有131戶香港人來高雄買房子。（記者李惠洲攝）

2020-03-20 17:28:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午參訪和發產業園區，與廠商座談，重提「香港村計畫」，透露去年高雄在沒有宣傳情況下，就有131戶香港人來高雄買房子。

繼日前與岡山本洲工業區的廠商座談後，韓國瑜今天下午來到大寮區的和發產業園區，與廠商交流座談，並了解疫情是否影響園區營運造成衝擊。

韓國瑜致詞時說，現在很多廠商，因為中美貿易大戰及疫情，要回台灣加碼投資，和發產業園區需求幾乎百分之百，市府定位非常清楚，會當廠商的好夥伴，把所有的土地等等做好，讓廠商進來生產。

韓國瑜強調，高市府在招商方面，都超前部署，做了很多工作。接著話鋒一轉，提到最近提出的「香港村計畫」，去年高雄在沒有宣傳情況下，有131戶香港人來高雄買房子，也許在宣傳之後，可以吸引香港人及各國人才，來高雄置產、定居、投資等。

韓國瑜認為，「香港村計畫」是潛在、巨大可開發的，這可能跟廠商沒有直接關係，可是將來一定會有關係，因為人才不斷湧進高雄，包括交通、海空港、環境等，還有一個貼近民意的服務團隊，這個城市就會改變。

韓國瑜日前在岡山本洲工業區與廠商座談時，全程開放，但今天只開放會前10分鐘，讓媒體採訪，全程閉門座談。

高雄市新聞局長鄭照新會後受訪時說，座談時，廠商列表疫情有哪些衝擊？需要那些紓困方案？有些廠商希望市府向中央轉達，另有些廠商生產線需要防範粉塵，口罩需求迫切，市府將予以協助。

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