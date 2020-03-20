阻止繼父看媽媽手機 9歲女童竟被爆揍

高雄9歲女童阻止繼父看媽媽手機，竟被揮拳爆揍。（示意圖）

2020-03-20 14:07:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄盧姓女子離婚後，帶著女兒改嫁蔡姓男子，但蔡男因投資失利情緒失控，時常在家亂摔東西，甚至曾經為了看盧女的手機，被盧女9歲的女兒阻擋，蔡竟揮重拳打女童，盧女提離婚獲准後，又替女兒打官司討公道，蔡被法官院判賠3萬元。

判決指出，盧女與前夫離婚後，2016年帶著女兒改嫁蔡男，但兩人婚後不久，靠著投資理財賺錢的蔡男因投資失利虧了一大筆錢，兩人常為了錢的事發生爭吵，蔡男更出現砸毀家中電腦、摔毀手機、踢門等情緒失控的舉動。

2017年9月，盧女正幫著剛洗完澡的女兒吹頭髮時，蔡男酒後返家，盧停下手上動作去幫蔡準備消夜，蔡隨手拿起盧女的手機準備解鎖，女兒出聲「媽媽不願意讓你看她手機喔」，蔡轉頭看了女童一眼，先把手機放下後，隨即用拳頭左右重擊女童兩邊臉頰各1下，女童吃痛哭了出來，盧女見狀趕緊跳出來阻擋。

事後，盧女向法院訴請離婚獲准後，盧女便著帶女兒離家，但因女兒被毆打後開始出現害怕有紋身之人、怕黑、不敢自己一人睡覺等情形，甚至電視中出現家暴情節也會很害怕，盧決定替女兒兒打官司討公道。

高雄地院審理時，法官根據蔡男事後曾寫下的親筆道歉紙條為憑，認定女童確實被毆打，但因女童一直沒有去看身心科，無法確定是否心靈受創程度為何，因此判蔡男應賠女童3萬元，全案可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法