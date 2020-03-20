太強了！11歲的他雙眼看不見 卻年閱讀上百本書

11歲的全盲生吳晉宇（右2）與爸媽一同接受高市圖館長潘政儀頒發教育部的「愛閱達人」殊榮。（記者許麗娟翻攝）

2020-03-20 13:09:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕年僅11歲、就讀國小4年級的吳晉宇，因先天性視網膜剝離，雙眼只剩感光的視力，但眼睛看不見沒有阻礙他的閱讀動力，去年他在高雄市立圖書館共借閱書籍161本，榮登108年度的「愛閱達人」。

吳晉宇出生時因先天性視網膜剝離，僅餘感光視力，2歲以前幾乎在醫院中度過，而且從未開口說話，讓父親吳盈裕與母親姜慧純一度懷疑是否連聽力都受損，但他們用愛與耐心照顧他，直到3歲，吳晉宇才真正開口說話，一開口就是一連串的長句。

為照顧吳晉宇，媽媽姜慧純辭去工作全職投入家庭，並陪伴吳晉宇進入普通小學就讀，由她協助記重點，再配合盲視老師的課後協助，讓吳晉宇愛上自然實驗與英文。

吳晉宇就讀小1年級初學點字時，父母著急著想要尋求點字資源，正好高市圖新總館成立，4樓規劃有視障圖書區與視障視障服務區，便利借閱點字圖書及有聲圖書，吳晉宇每天放學除作業外，會讀圖書館借來的點字書籍，108年度借書量達161本，不被眼盲擊倒，閱讀量及求知慾更勝明眼人，因而獲高市圖選為「愛閱達人」，「愛閱達人」是教育部鼓舞閱讀熱誠的獎項，結合國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館、全台公共圖書館，每年共同推薦24名人選。

吳晉宇不僅喜歡閱讀，也從小學習鋼琴，亦是學校合唱團的一員，最愛的鋼琴練習曲是「隱形的翅膀」、「揮著翅膀的女孩」，個性開朗、充滿幽默感的他，和一般男孩子一樣最愛高鐵、捷運、火車，放假時常要爸爸就帶他到左營高鐵站聽著最愛的到站廣播，常常一待就是1、2個小時，寒暑假從高雄搭高鐵到台北探望外婆時，一定要選站站停靠的班次，聽著每一站國、台、客、英語的廣播，而且學得唯妙唯肖，站名倒背如流。

在爸媽的陪伴閱讀下，吳晉宇已能飛快地用雙手閱讀完每本繪本，還能用清脆的聲音朗讀完。他最愛的一本書是《海倫凱勒》，希望自己像凱勒一樣，想成為很有用的人，未來最大的夢想就是當高鐵站的站長。

高市圖館長潘政儀表示，總館和新興分館分別典藏視障相關圖書、有聲書共1萬5000多件，還可透過傳遞方式借閱國立台灣公共圖書館等資源，讓視障者亦有各式豐富資源閱讀。

吳晉宇（右）在爸爸的陪伴下讀點字書籍。（記者許麗娟攝）

高市圖說設有視障小間，視障者可在館內閱讀較珍貴、特殊的不外借館藏。（記者許麗娟翻攝）

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