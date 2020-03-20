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韓國瑜幫王金平暖壽 台灣基進酸：「臉皮真的很厚」

韓國瑜提前幫王金平暖壽，台灣基進酸說：「韓市長臉皮真的很厚」。（資料照）

韓國瑜提前幫王金平暖壽，台灣基進酸說：「韓市長臉皮真的很厚」。（資料照）

2020-03-20 13:23:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜日前替前立法院長王金平暖壽，傳出雙方關係有融冰跡象？對此，台灣基進酸說：「韓市長臉皮真的很厚，人家幫你選上市長，結果你去卡別人選總統，面臨罷免了，才跑來吃火鍋喝酒求救」。

王金平是3月17日生日，韓國瑜主動釋出善意，提前於13日率3位副市長李四川、葉匡時、陳雄文，前往王金平路竹老家參加火鍋宴，並送上蘭花、卡片與生日蛋糕，但據傳並未具體談到罷韓事情。

對此，台灣基進酸說，王金平幫你選上市長，結果你去卡他選總統，如今面臨罷免了，才跑來吃火鍋喝酒求救，「拜訪各大山頭救你，就是不願意求市民寬恕你？」

台灣基進指出，韓國瑜選前對王金平的態度不好，選後需要幫忙，就開始找人家，「這不就跟韓國瑜對高雄的態度一樣嗎 ？」

罷韓法定領銜人陳冠榮也說，看到韓國瑜拋下一切，向王金平院長求救，讓人不勝唏噓，其中冷暖大概王院長最能感受。

陳冠榮強調，他的父母親都是國民黨員，他也相信國民黨在高雄，還是有許多關心高雄的人，只是他們搞錯了方法，誤信了錯誤的人，硬要把救韓跟救黨結合的韓國瑜，不僅證實了「國瑜黨」之說，更是要逼高雄人跟國民黨割袍斷義！

對此，高市府副發言人白喬茵說，王金平不計私利，經常做各界的橋樑，只要是對台灣社會有利的事情，相信大家都會送上祝福，但究竟兩人在何時見面？哪裡吃火鍋？因事涉私人活動她不便代為說明。

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