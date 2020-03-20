武漢肺炎》韓國瑜照常參加區政座談 高市府：已縮小規模

高雄市長韓國瑜參加大寮區區政座談會。（記者洪臣宏攝）

2020-03-20 12:50:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕新北市因應疫情暫停區政座談，高雄市今天仍如期舉辦大寮區政座談會，高雄市長韓國瑜也帶領相關局處人員與會。韓國瑜說，他特地坐捷運看防疫，也來看大寮發展，他自認1年來治水不錯，強調高雄水患要在2至3年內治理好。

部分室內集會因武漢疫情紛紛取消或延期，高市區政座談沒有停歇，今包括立委林岱樺、市議員黃天煌、邱于軒、韓賜村、王耀裕及多位里長和社團人員與會，大寮區公所大禮堂座無虛席，不過高市府表示已經有縮小參加規模。

韓國瑜致詞時說，他特地坐捷運看防疫，有99%的人戴口罩，車廂、站體也非常乾淨，也擔心登革熱看了水溝，還好水溝內沒有太多水。

他表示，2年前曾到內坑、會社里看淹水問題，非常嚴重，現在高市府預計要在2至3年內治好高雄水患，已邀請前內政部部長、治水專家李鴻源擔任總顧問，治水是大問題，因此請他來為高雄市把脈，第一年治水做得不錯，且已抓到68個淹水點，破損箱涵1萬500個，未來要全力衝刺治水。

韓國瑜也提到大寮紅豆品質高，但知名度不如其他縣市，就是因為沒有把品牌打出去，也有高市第二多產地的白米，未來大寮要採攻擊型農業，要強力進攻促銷，包括內外銷。

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