屏東隨機性侵狼再犯機率高 法官判他出獄後再強制治療

屏東隨機性侵狼被法官認定出獄後再犯機率高，處分他出獄後仍應接受強制治療。示意圖（本報資料照）

2020-03-20 11:42:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕屏東陳姓男子曾犯下隨機尾隨女學生入屋企圖性侵未遂，強逼女學生幫他打手槍，被判刑4年8月定讞，今年將刑滿出獄的陳男，在接受「性侵害身心治療課程」，被評估出獄後有再犯之虞，高雄高分院依鑑定報告，處分陳男出獄後應至相當處所施以強制治療，直到再犯危險顯著降低為止。

高雄高分院指出，2015年9月間，陳姓男子趁夜色潛入屏東市田中巷某學生套房大樓，隨機敲門讓女學生開門後，陳趁女學生開門之際，用力推開門再把腳伸入門縫中，強行踏入女學生房間，女學生用力擋門尖叫不停，陳擔心事跡敗露倉皇離去。

陳失手後心有不甘，隨即又在馬路上鎖定一名落單的女學生，他尾隨女學生進入屏東市安心巷某學生套房大樓後，陳故技重施騙女學生開門後，這次他先大力把門撞開，立刻閃身入屋，嚇得女學生不敢動彈。

陳男在房內強行脫去女學生的衣褲，打算觸摸女學生的胸部及下體，女學生見狀即大聲尖叫及極力抗拒，陳男要女學生「不要叫」、「不要逼我打妳」等語恫嚇，要求女學生幫他打手槍就放過她，女學生擔心自己受害，只好聽從乖乖指示。

陳男完事後，還把沾有精液的衛生紙帶走，但他卻自己的手機忘在女學生的鞋櫃上，房東後來協助女學生報警揪出惡狼後，陳男被依侵入住宅及強制猥褻罪判刑4年8月定讞；目前正在獄中服刑的陳男，被安排上了55次性侵害身心治療課程後，鑑定報告認定他在課程中對課程理解有限，常有自我中心、恣意而行的脫序行為，且隨時間增加，出現混亂行為愈多。

檢察官認為，陳男接受治療未獲明顯改善，且出監後沒有強而有力的監督者，推估其再犯性高，因此聲請裁定令陳男入相當處所施以強制，高雄高分院審理後處分陳男出獄後應至相當處所施以強制治療，直到再犯危險顯著降低為止。

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