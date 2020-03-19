罷韓非藍綠對立 民進黨：回歸最原始公民權益

民進黨高市黨部執委蘇致榮發文，呼籲同志尊重市民選擇。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 19:11:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕擔心罷韓行動被刻意操弄成藍綠對立，民進黨高市黨部執委蘇致榮今透過臉書發文指出，罷韓自始自終都是市民公民意志展現，民進黨及黨員該做的，就是尊重市民選擇，呼籲同志讓罷韓回歸最原始公民權益，讓我們共同陪伴市民走完這最後一哩路、見證所有市民共同寫下的歷史新頁。

蘇致榮表示，罷韓一戰，高雄人已創造歷史，本月初繳交40萬份連署書、往第三階段邁進後，象徵高雄人將進一步寫下民主新頁，身為民進黨員、做為高雄市黨部執委，要向所有參與的高雄市民致敬。

他透露關於罷韓，在一月份黨部執委會多有討論，最終考量這是一場由市民發起的社會運動，民進黨不應、也不該站到第一線，所以會議最終決議是退到市民身後、做市民的後盾。

身為出身高雄的民進黨員，深知黨意終究不能凌駕民意！因為高雄市民曾給過民進黨執政多年的機會，前年選舉結果也讓民進黨深深反省，再再提醒著必須更謙卑地面對民意。

他認為要推動社會進步也是一樣，黨派有黨派該做的、地方或中央民代也有民代該做的，但最重要的是無論如何，政治人物都必須尊重人民的選擇，而不是試圖主導人民的選擇。

他提及韓國瑜近日接受平面媒體訪問時表示：「選擇我們，還是以前的民進黨政府，讓市民做決定。」，研判這是韓國瑜混淆視聽的詭計，意圖讓公民主導的罷韓運動，落入有心人意圖操弄的藍綠對立陷阱。

蘇致榮強調，罷韓選票上印的不會是民進黨、也不是國民黨，更不是你韓國瑜；這個罷免案是讓高雄市民自己決定，是否能夠擁有重新選擇市長的權利，在罷免成功後，市民可以選擇任何黨派、任何人選，而不是單一的政黨、特定的市長人選。

他呼籲同志，罷韓自始自終都是市民公民意志的展現，民進黨及黨員該做的，就是尊重市民的選擇，並維持罷韓的純粹性，讓我們共同陪伴市民走完這最後一哩路、見證所有市民共同寫下的歷史新頁！

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