武漢肺炎》高雄電競嘉年華終於延期 陳致中：髮夾彎草率決策

高雄電競嘉年華宣布停辦，陳致中批髮夾彎的草率決策，早就該延辦。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 18:10:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市運動發展局今宣布，考量疫情擴散，2020高雄電競嘉年華決定延期辦理；民進黨高市議員陳致中痛批，「本來就該這麼做（延期）」，決策草率、根本180度髮夾彎。

高市運發局今指出，中央流行疫情指揮中心18日公佈自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境等各項嚴謹防疫措施，考量疫情快速擴散與發展，為保障選手、工作人之健康，及國內整體防疫作戰規劃，原訂辦理「2020高雄電競嘉年華」決定延期辦理。

陳致中指出，180度大轉變搞髮夾彎的決策，凸顯出韓國瑜是一個草包市長，是草率的決策，而且是草菅人命，電競比賽本來就應該要延期辦理，但先前韓市府卻是硬著頭皮硬幹、一定要辦，這是把防疫當遊戲，也把所有市民生命、健康、安全當籌碼。

陳致中說，韓國瑜市長想要從這次電競嘉年華拉攏年輕人，化解罷免壓力，那是他自己自私的一部分，但是不可以拿防疫開玩笑，所以他很肯定從善如流宣布延期，但也要譴責韓市長從頭到尾翻來覆去。

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