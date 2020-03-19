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武漢肺炎》韓國瑜召集基層集中座談 李柏毅批違背防疫政策

出席座談的區里基層，人人口罩不離口。（記者蔡清華攝）

出席座談的區里基層，人人口罩不離口。（記者蔡清華攝）

2020-03-19 17:55:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區公所今天下午為市長韓國瑜「基層請益之旅」召集全區37里里長、調解委員、市議員等加上媒體記者，逾百人集聚楠梓區公所大禮堂，出席人員人人口罩不離口，進場人人量體溫噴酒精消毒，同時還一一記錄出席者連絡電話住址，防疫如臨大敵。民進黨市議員李柏毅批評，在這個時點違背防疫政策！

高雄市長韓國瑜近來接連巡迴各區舉辦基層座談，動員各區里里長、調解委員市議員等基層人員，集中到區公所進行座談，市府民政局表示，希望透過與基層地方人士的溝通，市長親自出席向大家請益，主動協助各局處解決各項問題。

不過，整場活動都安排在區公所密閉的禮堂、或活動中心舉辦，動輒一、二百名的基層人員集中在一起，出席的人員人人口罩不離口，公所怕成防疫破口，進場的人員每個人都要量體溫噴酒精消毒。

同時每個人都要登記電話住址，萬一有出席人員被確診，必須能找其他人員隔離追蹤，每個環節都不敢大意。

楠梓區選擇不出席的市議員李柏毅批評，這樣活動「作秀」的成份居多，平時做做樣大家還能接受，但在這個防疫節骨眼，還大動作擴大舉辦，這和防疫政策是相違背的，今天市府都已宣布電競賽因防疫延期，市府還帶頭辦室內集會實在不妥。

市府副發言人白喬茵認為，出席的人員均有測量體溫戴口罩，座位也儘量拉大，已盡力做好防護，市長也可利用這個機會對里長宣導防疫，對防疫是有正面的幫助的。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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市長韓國瑜親自出席向大家請益，主動協助各局處解決各項問題。（記者蔡清華攝）

市長韓國瑜親自出席向大家請益，主動協助各局處解決各項問題。（記者蔡清華攝）

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