疑在甲仙山區放山豬吊 男誤把動保團體當「夥伴」老實說
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄甲仙山區日前有民眾向動保團體投訴，自己的狗常遭到俗稱「山豬吊」的捕獵陷阱傷害，上週2天就在山區找到16個山豬吊，動保團體今天再上山搜尋，巧遇一名年約60多歲男子，一開始誤把動保人員當夥伴，說自己都用「歪ㄚ索（山豬吊的台語）」捕山豬，也被直擊車上放有一組含彈簧裝置的山豬吊陷阱。
高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華說，今天協會人員跟著甲仙民眾一同上山找山豬吊，正好遇到一名男子在山區，他誤以為大家也在放陷阱，一開始還老實地說自己在捕山豬，都用山豬吊。
王小華隨即告訴他，現在使用山豬吊是違法的，並要男子帶他們上山找他設下的陷阱，但男子馬上改口稱自己沒有放，他想上車離開時，被協會人員發現貨車上就放有一組含彈簧裝置的山豬吊套索，男子才轉口稱是剛剛拆下來的，現在已經沒在用了，幾經逼問，他又說，去年6月採筍子時放置的，在不久後開車離開。王小華說，協會人員已記下男子的車號，聯繫高雄市動保處人員報案。
行政院農委會上月公告，自今年3月1日起，禁止使用含彈簧裝置的金屬套索（俗稱山豬吊）捕捉動物，違者可依《動物保護法》處1萬5000元至7萬5000元罰金不等，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科罰金20萬元至200萬元，情節重大或累犯者，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，併科罰金50萬元至500萬元。
不過，台灣山區仍屢見動物遭到山豬吊傷害，本月15日才有民眾在高雄泥岩惡地地質公園搶救一頭誤中陷阱受傷的水鹿，六龜、甲仙地區也常傳有民眾家的狗中了山豬吊陷阱受傷而需截技保命，甚至來不及搶救而死亡。日前高雄市動保處呼籲民眾，發現山豬吊時可先拍照、保存，並記下地點通知動保處派人前往調查，若有動物誤中陷阱可先解除其傷害，但若受傷動物有攻擊行為，可直接向動保處求援。