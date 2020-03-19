疑在甲仙山區放山豬吊 男誤把動保團體當「夥伴」老實說

高雄市關懷流浪動物協會在甲仙山區直擊一名眾的貨車上放了山豬吊陷阱。（記者許麗娟翻攝）

2020-03-19 16:52:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄甲仙山區日前有民眾向動保團體投訴，自己的狗常遭到俗稱「山豬吊」的捕獵陷阱傷害，上週2天就在山區找到16個山豬吊，動保團體今天再上山搜尋，巧遇一名年約60多歲男子，一開始誤把動保人員當夥伴，說自己都用「歪ㄚ索（山豬吊的台語）」捕山豬，也被直擊車上放有一組含彈簧裝置的山豬吊陷阱。

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華說，今天協會人員跟著甲仙民眾一同上山找山豬吊，正好遇到一名男子在山區，他誤以為大家也在放陷阱，一開始還老實地說自己在捕山豬，都用山豬吊。

王小華隨即告訴他，現在使用山豬吊是違法的，並要男子帶他們上山找他設下的陷阱，但男子馬上改口稱自己沒有放，他想上車離開時，被協會人員發現貨車上就放有一組含彈簧裝置的山豬吊套索，男子才轉口稱是剛剛拆下來的，現在已經沒在用了，幾經逼問，他又說，去年6月採筍子時放置的，在不久後開車離開。王小華說，協會人員已記下男子的車號，聯繫高雄市動保處人員報案。

行政院農委會上月公告，自今年3月1日起，禁止使用含彈簧裝置的金屬套索（俗稱山豬吊）捕捉動物，違者可依《動物保護法》處1萬5000元至7萬5000元罰金不等，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科罰金20萬元至200萬元，情節重大或累犯者，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，併科罰金50萬元至500萬元。

不過，台灣山區仍屢見動物遭到山豬吊傷害，本月15日才有民眾在高雄泥岩惡地地質公園搶救一頭誤中陷阱受傷的水鹿，六龜、甲仙地區也常傳有民眾家的狗中了山豬吊陷阱受傷而需截技保命，甚至來不及搶救而死亡。日前高雄市動保處呼籲民眾，發現山豬吊時可先拍照、保存，並記下地點通知動保處派人前往調查，若有動物誤中陷阱可先解除其傷害，但若受傷動物有攻擊行為，可直接向動保處求援。

穿格子襯衫的男子被告知違法後，矢口否認自己還有在放山豬吊。（記者許麗娟翻攝）

男子貨車上被發現一組有彈裝置，已被禁用的山豬吊陷阱。（記者許麗娟翻攝）

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