為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

公務員批韓被通知列席考績會 高市議員籲勿以行政手段打壓

高雄某國小主任去年參與公民假日論壇，並公開批判高雄市長韓國瑜，事後被要求寫心得感想並需列席考績會，引發議論，圖為當時假日論壇場景。（資料照，記者王榮祥攝）

高雄某國小主任去年參與公民假日論壇，並公開批判高雄市長韓國瑜，事後被要求寫心得感想並需列席考績會，引發議論，圖為當時假日論壇場景。（資料照，記者王榮祥攝）

2020-03-19 14:57:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄某國小主任去年參與公民假日論壇，並公開批判高雄市長韓國瑜，先是被教育局要求撰寫3千字感想，本月再被通知到人事處考績委員會列席陳述，民進黨高雄市議員發聲明，要求高市府莫以行政手段打壓市民行使罷免權：對此，高雄市教育局強調，一切尊重人事行政權。

去年10月中旬，公民割草行動為罷免當時忙於競選總統而不適任的高雄市長韓國瑜，在三民區舉辦公民假日論壇，一位國小主任因上台批評韓市長，被媒體報導後遭起底，先在去年11月被市府教育局長命令閱讀議會專案報告後撰寫3千字感想，更在本月被通知要到人事處的考績委員會列席陳述。

民進黨高雄市議員李雅慧質疑，為何該員列席考績會陳述一事、非得選在「罷韓」第二階段連署提早完成送市選委會查核的時間點，而非在去年12月或今年1月、2月時進行？市府教育局此時此刻這種作為，不僅侵害公務員的言論自由，對所有的公務員產生殺雞儆猴效應，意圖影響後續的罷免投票結果。

民進黨高雄市議員林智鴻、李雅慧、黃文益、鄭孟洳、李喬如、江瑞鴻、黃秋瑛等人正告市府，罷免是憲法賦予公民的權利，目前是高雄市民行使該權利的階段，市府應該本於憲法及選罷法規定，尊重高雄市民的選擇，維持中立並執行公務，而非以威嚇或不中立的手段阻撓罷免投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷韓新招推「洗手罷韓T」 被爆設計師是阿中部長兒子
2020-03-19 08:54

罷韓新招推「洗手罷韓T」 被爆設計師是阿中部長兒子
民進黨站到罷韓第一線？高閔琳：反對任何政黨主導罷韓
2020-03-18 22:28

民進黨站到罷韓第一線？高閔琳：反對任何政黨主導罷韓
大型集團湧入林口 北客掀移居潮

大型集團湧入林口 北客掀移居潮
藍營高市民代批罷韓 張博洋稱「反罷免產業鏈分工」
2020-03-18 12:57

藍營高市民代批罷韓 張博洋稱「反罷免產業鏈分工」
行政不中立、未利益迴避 罷韓四君子向監院檢舉陳雄文
2020-03-17 05:30

行政不中立、未利益迴避 罷韓四君子向監院檢舉陳雄文
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
高雄市今日熱門
2020-03-12 15:31

武漢肺炎》台商拒入住檢疫旅館衝機場想落跑 被逮上銬罰100萬

2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-15 18:51

高雄唯一觀賞飛機飛越鐵道新景點 距離跑道僅300米！

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播