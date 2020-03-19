公務員批韓被通知列席考績會 高市議員籲勿以行政手段打壓

高雄某國小主任去年參與公民假日論壇，並公開批判高雄市長韓國瑜，事後被要求寫心得感想並需列席考績會，引發議論，圖為當時假日論壇場景。（資料照，記者王榮祥攝）

2020-03-19 14:57:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄某國小主任去年參與公民假日論壇，並公開批判高雄市長韓國瑜，先是被教育局要求撰寫3千字感想，本月再被通知到人事處考績委員會列席陳述，民進黨高雄市議員發聲明，要求高市府莫以行政手段打壓市民行使罷免權：對此，高雄市教育局強調，一切尊重人事行政權。

去年10月中旬，公民割草行動為罷免當時忙於競選總統而不適任的高雄市長韓國瑜，在三民區舉辦公民假日論壇，一位國小主任因上台批評韓市長，被媒體報導後遭起底，先在去年11月被市府教育局長命令閱讀議會專案報告後撰寫3千字感想，更在本月被通知要到人事處的考績委員會列席陳述。

民進黨高雄市議員李雅慧質疑，為何該員列席考績會陳述一事、非得選在「罷韓」第二階段連署提早完成送市選委會查核的時間點，而非在去年12月或今年1月、2月時進行？市府教育局此時此刻這種作為，不僅侵害公務員的言論自由，對所有的公務員產生殺雞儆猴效應，意圖影響後續的罷免投票結果。

民進黨高雄市議員林智鴻、李雅慧、黃文益、鄭孟洳、李喬如、江瑞鴻、黃秋瑛等人正告市府，罷免是憲法賦予公民的權利，目前是高雄市民行使該權利的階段，市府應該本於憲法及選罷法規定，尊重高雄市民的選擇，維持中立並執行公務，而非以威嚇或不中立的手段阻撓罷免投票。

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