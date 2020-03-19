高雄海線首批開放申請民宿 4區整合觀光資源整合

高市副市長葉匡時（左三）帶隊會勘高雄海線觀光景點。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 12:53:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局推動2020區域觀光元年，針對茄萣、永安、彌陀、梓官等4區，即日起開放申請民宿，並將籌設海線區域觀光發展平台，整合4區公所及漁會資源，統籌食、宿、遊、購、行、導觀光資訊，為區域觀光跨出一大步。

為推廣海線觀光資源，高市副市長葉匡時18日率觀光、海洋、經發及各區公所至茄萣區訪查，並邀當地觀光業者座談溝通，聽取地方意見，作為市府發展海線觀光參考。

觀光局長邱俊龍表示，已盤點茄萣、永安、彌陀、梓官等海線4區觀光資源與旅遊資訊，將建置海線四區潮旅行觀光旅遊網路推廣平台，平台內容包含在地食、宿、遊、購、行、導等全方位的旅遊網路資訊，並提供在地旅遊達人線上開團辦理旅遊活動，能有效提升高雄海線四區觀光人潮。

邱俊龍指出，為充實食、宿、遊、購、行、導等全方位旅遊資源中「宿」的質量，考量區域內許多有意經營民宿的民眾因受土地區位限制，無法合法申設民宿，經修正公告高雄市「偏遠地區」範圍，包含茄萣、永安、彌陀、梓官等，未來均可依照民宿管理辦法來向觀光局申設民宿。

資源整合後的海線4區各有特色，搭配4區現有節慶活動，可提供更豐富且具地方特色的遊程，歡迎大家有機會來趟高雄海線潮旅行，搧海風，呷海味，體驗最道地海邊文化生活！

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