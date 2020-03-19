為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄海線首批開放申請民宿 4區整合觀光資源整合

高市副市長葉匡時（左三）帶隊會勘高雄海線觀光景點。（記者王榮祥翻攝）

高市副市長葉匡時（左三）帶隊會勘高雄海線觀光景點。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 12:53:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局推動2020區域觀光元年，針對茄萣、永安、彌陀、梓官等4區，即日起開放申請民宿，並將籌設海線區域觀光發展平台，整合4區公所及漁會資源，統籌食、宿、遊、購、行、導觀光資訊，為區域觀光跨出一大步。

為推廣海線觀光資源，高市副市長葉匡時18日率觀光、海洋、經發及各區公所至茄萣區訪查，並邀當地觀光業者座談溝通，聽取地方意見，作為市府發展海線觀光參考。

觀光局長邱俊龍表示，已盤點茄萣、永安、彌陀、梓官等海線4區觀光資源與旅遊資訊，將建置海線四區潮旅行觀光旅遊網路推廣平台，平台內容包含在地食、宿、遊、購、行、導等全方位的旅遊網路資訊，並提供在地旅遊達人線上開團辦理旅遊活動，能有效提升高雄海線四區觀光人潮。

邱俊龍指出，為充實食、宿、遊、購、行、導等全方位旅遊資源中「宿」的質量，考量區域內許多有意經營民宿的民眾因受土地區位限制，無法合法申設民宿，經修正公告高雄市「偏遠地區」範圍，包含茄萣、永安、彌陀、梓官等，未來均可依照民宿管理辦法來向觀光局申設民宿。

資源整合後的海線4區各有特色，搭配4區現有節慶活動，可提供更豐富且具地方特色的遊程，歡迎大家有機會來趟高雄海線潮旅行，搧海風，呷海味，體驗最道地海邊文化生活！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》旅遊業受重創 林佳龍︰將提更有感的紓困方案2.0
2020-03-17 17:00

武漢肺炎》旅遊業受重創 林佳龍︰將提更有感的紓困方案2.0
防疫何處去？ 暢遊台中「紫藤山城」正夯
2020-03-17 13:57

防疫何處去？ 暢遊台中「紫藤山城」正夯
大型集團湧入林口 北客掀移居潮

大型集團湧入林口 北客掀移居潮
備戰兒童清明連假 花蓮觀光強化防疫
2020-03-05 12:41

備戰兒童清明連假 花蓮觀光強化防疫
高雄愛情月來了！ 「山盟」、「海誓」情人遊程打卡有抽獎
2020-03-03 12:20

高雄愛情月來了！ 「山盟」、「海誓」情人遊程打卡有抽獎
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
高雄市今日熱門
2020-03-12 15:31

武漢肺炎》台商拒入住檢疫旅館衝機場想落跑 被逮上銬罰100萬

2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-15 18:51

高雄唯一觀賞飛機飛越鐵道新景點 距離跑道僅300米！

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播