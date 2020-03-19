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鼓勵非法移工自行到案 內政部祭出免收容、最低罰款等誘因

內政部長徐國勇（左2）上午視察移民署高雄收容所表示，嚴謹邊境管制是落實防疫的關鍵，內政部正研擬祭出包括免收容、最低罰款等誘因，鼓勵非法逃跑移工自行到案。（記者蘇福男攝）

內政部長徐國勇（左2）上午視察移民署高雄收容所表示，嚴謹邊境管制是落實防疫的關鍵，內政部正研擬祭出包括免收容、最低罰款等誘因，鼓勵非法逃跑移工自行到案。（記者蘇福男攝）

2020-03-19 13:19:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕武漢肺炎國際疫情持續升溫，境外移入個案暴增，中央疫情指揮中心宣布從今天（19日）零時起，外籍人士一律限制入境，內政部長徐國勇上午視察移民署高雄收容所表示，嚴謹邊境管制是落實防疫的關鍵，內政部正研擬祭出包括免收容、最低罰款等誘因，鼓勵非法逃跑移工自行到案。

位於高雄市永安區的高雄收容所，是移民署在南部地區唯一的大型收容所，目前收容228名非法移工，以越南、印尼籍居多，為嚴防發生群聚感染情形，1月底疫情逐漸升溫之際，所方即採取嚴格環境消毒、衛教宣導、人員分流及門禁管制等防疫措施，並舉辦防疫應變演練，邀請疾管署防疫醫師提供專業意見。

內政部長徐國勇今天上午9點赴移民署高雄收容所視察、慰勉，除聽取簡報，並實地檢視各項防疫工作整備情形，對於收容所人員的努力表示肯定，也不忘提醒「病毒無國界，防疫視同作戰」。

徐國勇在受訪時表示，收容所是群聚的生活，要避免群聚感染非常重要，任何一個細節都要小心謹慎，他說，國外已有監獄、收容所發生群聚感染事件，把監獄關掉。

他表示，非法移工離鄉背井工作是很不得已的事情，雖逃跑造成法令上的問題，但在被查獲等待遣送回國期間，我們還是要以最高規格來照顧收容移工的健康，強調目前收容處所的空間都還夠用不成問題。

至於鼓勵非法移工自行到案方案，徐國勇說，之前已實施過，效果相當好，現在內政部思考要再加強誘因，讓逃跑移工自行到案，誘因包括免收容、最低罰款，並與勞動部商榷是否縮短自行到案的非法移工以後來台的時間管制等，徐國勇表示，目前方案已擬定差不多，部分細節再確定後即可上路。

內政部長徐國勇上午視察移民署高雄收容所，檢視各項防疫工作整備情形。（記者蘇福男翻攝）

內政部長徐國勇上午視察移民署高雄收容所，檢視各項防疫工作整備情形。（記者蘇福男翻攝）

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