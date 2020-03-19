確診病例破百 高市府湧入心理諮商電話

衛生局心理關懷專線電話此起彼落。（記者黃旭磊攝）

2020-03-19 11:32:14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「家人都不讓我出門，怎麼辦？」武漢肺炎確診病例突破百例，高雄市衛生局心理關懷專線服務湧入諮詢電話，不少民眾因焦慮恐慌導致失眠。

衛生局心理關懷專線電話今天（19日）此起彼落，近10名諮商師忙著安撫民眾情緒，並致電關懷居家檢疫、自主健康管理及一般民眾；高雄市諮商心理師公會理事長黃楷翔說，每天要接43通諮詢電話，焦慮個案數量逐漸攀升。

高雄市政府衛生局結合高雄市諮商心理師及臨床心理師公會，共組「重大疫情心理關懷電訪服務」，遠端諮商安撫人心，截至本週13日，服務一般民眾（78%）、居家檢疫（16%）為主，主要心理問題為焦慮（44％）及失眠（16%）。

黃楷翔說，民眾詢問「咳嗽被歧視」、「家人執意去醫院，該怎麼辦」，透過電話感受到緊繃情緒，經過長時間諮商安撫，明顯感受到民眾鬆口氣，「肩頭放了下來。」

臨床心理師黃蘭玉電訪關懷被隔離者，對方說「搭機返家的那一天，覺得自己像是搭上了末班機」，訴說在高風險疫區工作，擔憂被感染又需顧慮生活家計，經過諮商傾聽安撫，對方傾訴後重新找到生活動力。

諮商心理師蔡佩芳表示，被隔離或檢疫民眾對於感染疑慮，也怕失去自由，而檢疫人員接受負面情緒也承受壓力，當內心辛苦被聽懂後，情緒獲得紓解，民眾就會自然想出情緒出口，調適身心因應疫情。

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高雄市諮商心理師公會理事長黃楷翔，致電關懷居家檢疫民眾。（記者黃旭磊攝）

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