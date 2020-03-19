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保二無懼疫情查緝盜版 戴口罩破獲4600萬遊戲軟硬體仿品

保二刑大偵三隊無懼疫情赴桃園查緝盜版，戴口罩破市價4600萬遊戲軟硬體仿品。（資料照）

保二刑大偵三隊無懼疫情赴桃園查緝盜版，戴口罩破市價4600萬遊戲軟硬體仿品。（資料照）

2020-03-19 10:23:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕武漢肺炎疫情緊繃，許多人宅在家打電動玩手遊，不法業者竟看準商機，自中國淘寶網站購進侵害「日商任天堂株式會社」商標、著作權的遊戲機，並將侵權該公司的著作遊戲內建於遊戲機，保二總隊刑大偵三隊無懼疫情，戴上口罩從高雄遠赴桃園搜索，查獲市價4600萬元遊戲機軟硬體仿冒品。

保二總隊今指出，刑大人員網路巡查發現，疫情多宅在家玩電動遊戲機，不肖業者趁機大賣仿品，還有人隱藏遊戲路徑以躲避警方追緝，進而販售牟利，刑大偵三隊成立專案追查，鎖定以桃園市為據點的蕭姓男子。

購買的民眾也在網路反應，這些仿冒商品外觀、遊戲畫質、色澤等，都和正版商品迥異，警方獲報報請檢方指揮偵辦，日前持搜索票至桃園市中壢區搜索，現場查扣仿冒遊戲機、電視遊樂器、記憶卡、電腦主機、隨身硬碟及侵權遊戲軟體等物，初估侵權市值約4600萬元，全案移送桃園地檢署偵辦。

警方強調除外觀、顏色遊戲的畫質、色澤，可以比較出正品和仿品的品質差異，民眾應向合法授權廠商購買，切勿因貪小便宜致生損害或勿觸法網，也重申防疫期間警方打擊侵權犯罪的決心，絕不因中國商業環境改變而有所懈怠，並保障合法商標權利人及消費者權益。

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