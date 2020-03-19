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好心幫前女友搬家 男子不小心遺失1枚金戒指挨告

高雄莊姓男子好心幫前女友搬家，卻因遺失金戒指挨告竊盜。示意圖。（資料照）

高雄莊姓男子好心幫前女友搬家，卻因遺失金戒指挨告竊盜。示意圖。（資料照）

2020-03-19 10:09:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄莊姓男子和葉姓女子原本是同居情侶，兩人分手後，葉女退租搬離，但她因工作忙沒空搬家，請莊男幫忙打包行李，莊不慎遺失1枚金戒指，被葉提告竊盜，檢方偵查時發現莊遺失戒指後立即買了1枚新戒指還女方，認定沒有竊盜犯意，偵結處分不起訴。

雄檢指出，莊姓男子和葉姓女子交往時，同住在苓雅區某出租套房內，後來兩人感情生變，莊男先搬離租屋處，沒過多久，葉女也打算離開「愛的小巢」，告知房東不再續租後，房東便催促葉女緊速搬離套房。

由於葉女工作繁忙，房東又一直催她搬家，葉女只好情莊男回到租屋處幫她打包行李，莊男認為當時租房的押金是他付的，他擔心拿不回押金，於是幫葉女打包完行李後，把葉女的電腦主機和1枚金戒指扣下，而葉女回家後發現電腦主機和金戒指不見後，因連繫不上莊男，於是提告竊盜。

警方傳喚莊男到案說明時，莊坦承自己不小心把戒指弄不見，但事後已買了1枚新的金戒指還給葉女，而電腦主機也在葉女報案的當晚就歸還，否認犯行，但仍被警方送辦。

檢方偵查時發現，莊男幫忙打包的行李中，還有其他金首飾等貴重物品，如果莊男要偷東西，不會只拿走1枚金戒指和電腦主機，加上葉女也坦承曾請莊男幫忙，且事後也拿回遺失的物品，因此認定莊男沒有竊盜犯意，偵結處分不起訴。

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