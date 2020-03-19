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首頁　>　高雄市

罷韓新招推「洗手罷韓T」 被爆設計師是阿中部長兒子

Wecare高雄推洗手罷韓T。（記者王榮祥翻攝）

Wecare高雄推洗手罷韓T。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 08:54:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應疫情，罷韓團體也即刻調整戰略，尤其韓陣營一再指控罷免破壞防疫，罷韓團體索性借力使力、將罷韓與防疫結合，並推出一款洗手罷韓T，較特別的是罷韓T設計師陳彥安的身分，他是衛服部長陳時中之子。

Wecare高雄指出，其實罷韓或防疫，考驗的都是團結，沒有個人能否抵抗病毒，也沒有個人能夠完成罷韓，所以洗手罷韓T的側面，有日本家徽般的眾志成城，而罷韓團體接下來也將全力宣導防疫。

Wecare高雄進一步說明洗手罷韓T圖樣，包括內外夾弓大立腕加上蓋投，強調防疫、罷韓眾志成城，讓高雄跟台灣一起健康，並透露這款罷韓T有一段溫暖的前緣、一起設計支持，把洗手穿上身、提醒你、提醒我。

Wecare高雄表示，這次特別商請的設計師過往就與高雄結緣，2014年底高雄市圖書館新總館落成時，新總館開幕外牆的大幅平面玻貼，即是他獻給高雄的首個作品，展於平面、卻立體的讓人與書為伍、能量足以穿透新灣區的無盡書香。

這位玻貼設計師，常年居於海外藝術創作，仍心繫台灣的發展，看著高雄市民所展現的自由意志能量，看著台灣對防疫的努力，透過他向來細膩微雕的藝術風格，要以藝術設計的專長，發揮一己之力。為防疫與城市健康努力到最後一刻！

罷韓志工則注意到，這位設計師陳彥安、是衛福部長陳時中之子，陳彥中也透過臉書證實，這是近期幫Wecare高雄畫得圖，希望幫大家一起勤洗手做防疫，手洗乾淨回家投票（限高雄人、其他人看洗手部分就好）。

洗手罷韓T九步驟，包括洗手順序與蓋、投。（記者王榮祥攝）

洗手罷韓T九步驟，包括洗手順序與蓋、投。（記者王榮祥攝）

2014年底高雄市圖書館新總館落成時，新總館開幕外牆的大幅平面玻貼也是陳彥安作品。（記者王榮祥翻攝）

2014年底高雄市圖書館新總館落成時，新總館開幕外牆的大幅平面玻貼也是陳彥安作品。（記者王榮祥翻攝）

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